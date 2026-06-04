울산시, 서울국제관광전서 '울산의 매력' 알린다…관광객 유치

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12개 홍보공간 운영 관광 콘텐츠 소개

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시는 4일부터 7일까지 나흘간 서울 코엑스 C홀에서 열리는 제41회 서울국제관광전(SITF 2026)에 참가해 울산의 관광자원과 여행 콘텐츠 홍보를 통해 관광객 유치 나선다고 밝혔다.

서울국제관광전은 45개 국가·지역과 400여 개 기관·업체가 참여하는 국내 대표 관광박람회다.

울산시가 국내 최대 규모의 관광박람회인 서울국제관광전에 참가해 수도권 관광객 유치에 나선다. 사진은 울산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2019.12.19

시는 이번 박람회에서 '울산, 지금 더 재미있다!'를 주제로 12개 규모의 홍보공간을 운영하며 대표 관광지와 축제, 체험 콘텐츠 등을 소개한다.

시와 5개 구군이 함께 참가해 지역별 관광 콘텐츠를 알리고 관광기념품 공개 행사와 홍보물 배부, 홍보영상 상영도 진행한다.

관람객 참여를 유도하기 위한 행사도 마련했다. 관광 캐릭터 인형탈을 활용한 현장 홍보와 퍼레이드를 통해 홍보관 방문을 유도하고, 체험형 행사인 '울산 여행 완주 참여 잇기 챌린지'도 운영한다.

관람객은 '왔어 울산' 애플리케이션을 설치한 뒤 추천 관광지를 선택해 게임에 참여할 수 있으며 임무를 완료하면 기념품을 받을 수 있다.

시는 이번 관광전을 계기로 여름 휴가철을 앞둔 수도권 관광객에게 울산의 매력을 알리고 산업·생태·문화가 공존하는 관광도시 이미지를 강화할 계획이다.

psj9449@newspim.com