经合组织上调韩国今年增长预期值至2.6%

纽斯频通讯社首尔6月4日电 经济合作与发展组织（OECD）发布最新经济展望报告，在全球经济面临能源价格上涨和国际贸易不确定性等挑战背景下，大幅上调韩国今年经济增长预期，认为半导体出口复苏和投资回暖将成为推动韩国经济增长的重要动力。

首尔汝矣岛。【图片=网络】

根据OECD发布的《6月经济展望》主要指标，韩国今年经济增长率预计为2.6%，较3月预测值1.7%上调0.9个百分点。明年经济增长率预计为1.9%，较此前预测下调0.2个百分点。

OECD指出，韩国经济增长前景改善的主要原因在于半导体等核心出口产业表现强劲。报告认为，半导体出口扩大将持续带动经济增长和民间投资增长。

报告显示，今年以来韩国出口价格和出口规模均呈现明显增长势头，民间投资也主要由半导体产业扩张带动。随着投资活动逐步向更多产业领域扩散，韩国投资增长势头有望持续至今年下半年。

在消费领域，OECD认为韩国居民消费正出现复苏迹象。受政府能源危机应对预算等财政支持政策推动，消费市场有望在今明两年保持逐步复苏态势。

物价方面，OECD预计韩国今年平均通胀率为2.6%，短期内仍将维持在2%中段水平，并有望于明年逐步回归政策目标区间。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社