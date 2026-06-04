모디세이, 탈출불가 극한 리얼리티…'세이세이 모디세이' 컴백

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 글로벌 루키 모디세이가 더욱 강력해진 리얼리티 콘텐츠로 팬들을 찾는다.

글로벌 K-팝 콘텐츠 플랫폼 '엠넷플러스'가 뜨거운 관심 속에 '글로벌 루키'로 우뚝 선 모디세이의 두 번째 리얼리티 '세이세이 모디세이 : 노 엑시트'(세이세이 모디세이 : NO EXIT) 제작에 나선다고 밝혔다. 첫 시즌은 글로벌 팬들의 꾸준한 관심과 함께, 데뷔 전 멤버들이 하나의 팀으로 완성되어 가는 과정을 유쾌하면서도 진정성 있게 그려내며 큰 사랑을 받았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 세이세이 모디세이 : 노 엑시트 포스터. [사진=엠넷플러스] 2026.06.04 moonddo00@newspim.com

더욱 업그레이드된 스케일과 재미로 무장한 엠넷플러스 오리지널 '세이세이 모디세이 : 노 엑시트'는 오는 16일 오후 6시 첫 공개된다. 이번 시즌은 '노 엑시트'라는 부제에 걸맞게, 극한 상황에서 펼쳐지는 리얼한 생존기를 통해 한 번 빠지면 헤어 나올 수 없는 모디세이만의 날 것의 매력을 보여줄 예정이다. 특히 최근 공식 계정 라이브 방송 도중, 영문도 모른 채 끌려가는 멤버들의 리얼한 모습이 화제를 모았던 바. 탈출 불가능한 극한 상황에 던져진 모디세이의 고군분투가 본방송에 어떻게 담길지 궁금증을 모은다.

연출을 맡은 정우영 PD는 "모디세이가 한층 더 혹독하고 치열해진 사투를 통해 출구 없는 매력을 제대로 보여줄 예정"이라며 "예능감과 팀워크가 최고조에 달한 멤버들의 새로운 리얼리티에 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 전했다.

한편, 엠넷플러스 오리지널 '세이세이 모디세이 : 노 엑시트'는 오는 16일 첫 방송을 시작으로 매주 화요일 오후 6시 엠넷플러스를 통해 공개된다.

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