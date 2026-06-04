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"금연, 혼자 보다는 다 같이 하자"...오프라인 금연 모임 필요

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AI 핵심 요약

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  • 전문가들이 금연 모임이 혼자 금연보다 성공률을 크게 높인다고 강조했다.
  • 체계적·소규모·6주 이상 지속되는 구조화된 집단 프로그램이 가장 효과적이며 동해시 등 지역 단위 모델이 제시됐다.
  • 함께하는 금연 모임은 동지 의식을 통해 금연 성공률을 높이고 지역 건강·청소년·지역사회 발전의 선순환을 만든다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

흡연 욕구 강한 초기 "같이 힘들어하고 같이 버틴다"는 동지 의식 필요
"금연 성공의 절반은 더 이상 혼자가 아니라는 감각에서 온다"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 흡연율은 줄지 않고 주변에 함께 금연을 도와줄 '동지'도 보이지 않는 도시에서 오프라인 금연 모임은 얼마나 도움이 될까.

전문가들은 "혼자 끊는 것보다 함께 끊는 금연 모임이 성공률을 확 끌어올린다"며 "지역 단위 그룹 금연 프로그램을 적극적으로 활용할 필요가 있다"고 조언한다.

◆"혼자 끊을 땐 10명 중 1~2명…함께 끊으면 10명 중 4~6명"

질병관리청과 보건소 금연클리닉 자료에 따르면 금연클리닉 상담·약물치료 등 체계적인 프로그램에 참여한 사람들의 6개월 금연 성공률은 40% 안팎으로 아무 도움 없이 혼자 시도했을 때(대개 10~20% 수준)보다 크게 높은 것으로 보고된다.

충북금연지원센터가 운영한 4박 5일 합숙형 '금연캠프'의 6개월 금연 성공률은 63.6%에 달해 일반 금연클리닉(약 35%)보다도 두 배 가까이 높았다는 조사도 있다.

국내외 연구에서도 집단 금연 프로그램의 효과가 반복 확인되고 있다. 농촌지역 성인 흡연자를 대상으로 한 한 연구에서는 지역사회 기반 그룹 금연 프로그램에 참여한 집단이 통제집단에 비해 흡연량 감소와 금연 유지율에서 유의미한 차이를 보였다.

여성 흡연자를 대상으로 한 집단 프로그램에서는 참여자 12명 중 5명이 4개월 넘게 금연을 유지한 반면 일반적인 안내만 받은 통제집단에서는 1명만 금연을 유지한 것으로 나타났다.

동해시 금연지원센터.[사진=동해시청] 2023.04.04 onemoregive@newspim.com

◆어떤 오프라인 금연 모임이 효과적인가

전문가들이 제안하는 '성공하는 오프라인 금연 모임'의 조건은 5~10명정도의 소규모 모임으로 주 1회 이상, 최소 6주 이상 지속해야 금단 증상·흡연 욕구가 가장 강한 초기를 함께 넘길 수 있다고 한다.

단순 '수다 모임'이 아닌 금연교육·니코틴 의존도 평가·개인 계획 세우기·실패 공유·재도전 계획 등 구조가 잡힌 프로그램일수록 효과가 크다. 전문가의 기본 교육과 모니터링, 필요시 약물치료·패치 처방을 연계하는 '하이브리드형'이 바람직하다.

또 금전 내기·벌금 방식은 단기 동기부여에는 도움이 되지만 실패했을 때 죄책감·탈락감을 키워 중도 이탈을 부를 수 있다. "같이 힘들어하고 같이 버틴다"는 동지 의식을 강조하는 모임이 장기 유지에 유리하다.

신체활동을 결합한 금연 프로그램은 니코틴 의존도와 흡연량을 줄이고 삶의 만족도를 높이는 데 효과가 있다. 마음챙김 명상 프로그램을 병행한 그룹은 니코틴 패치만 사용한 그룹보다 스트레스 수준이 더 낮고 금연 유지율도 높았다는 결과도 있다.

동해시를 비롯한 중소도시에서 가능한 금연 모임 모델로는 지역보건소·의료기관과 연계해 직장 밀집 지역에서 저녁 시간(매주 화·목 오후 7~8시) 6주 과정 그룹 금연 프로그램을 운영하는 것이다. 기본 교육과 니코틴 대체요법 안내는 보건소가 맡고 회사·노동조합이 참여자를 모집하는 구조다.

또한 아파트 커뮤니티룸·주민센터·교회·성당 등 생활권 공간을 활용해 5~8명 단위 동아리형 금연 모임을 만들어 운영한다. 온라인(카카오톡·밴드) 채팅방과 오프라인 만남을 결합해 "서로의 흡연 욕구 시그널을 공유하고 24시간 도움 요청"이 가능하도록 설계할 수 있다는 장점이 있다.

고등학교·대학·군 복무 전후 청년층은 또래 압력이 크고 짧은 기간에 흡연 습관이 고착되기 쉽다. 학교·청년센터에서 4~6주 단기 집중 그룹 프로그램(게임·미션·SNS 챌린지 결합)을 운영하면 '재미+동기'를 함께 얻을 수 있을 것이다.

여름·겨울 방학이나 연말·연초에 3~5일 단기 합숙 또는 오전·오후 집중형 캠프를 운영하는 방식도 생각해 볼 수 있다. 실제로 4박 5일 합숙형 금연캠프의 6개월 성공률이 63.6%에 달했다는 사례처럼 집중형 프로그램은 단기간에 금연동기와 자기조절능력을 크게 끌어올릴 수 있다는 평가다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해 삼육중고 교사와 학생, 시민들이 금연 홍보 가두 캠페인을 진행하고 있다. 2026.05.17 onemoregive@newspim.com

◆금연 절반의 성공은 "더 이상 혼자가 아니라는 감각"

금연 성공의 절반은 "더 이상 혼자가 아니라는 감각"에서 온다. 한 금연 코칭 프로그램 연구에서도 그룹 프로그램에 참여한 사람들은 금연효능감과 자기조절 수준이 높아지고 흡연량과 니코틴 의존도가 유의하게 감소했다는 결과가 나왔다.

동해시보건소 관계자는 "무조건 참는 것만으로는 성공률이 낮고 약물치료와 상담·집단 프로그램을 병행하면 혼자 끊을 때보다 성공률이 10배 가까이 높아질 수 있다"고 설명한다. 

니코틴 패치나 약보다 더 큰 힘은 같은 시간·같은 공간에서 '오늘 하루를 무사히 넘겼다'고 서로에게 말해줄 수 있는 사람들이다. 동해에서 오프라인 금연 모임이 활성화될수록 "이번에도 또 실패하겠지"라는 체념 대신 "같이 하면 이번에는 다를 수 있다"는 기대가 현실로 바뀔 가능성은 그만큼 커진다.

금연을 위한 오프라인 모임은 '혼자하는 금연'에서 '함께하는 금연'으로 행동 양식을 변화시키는 중요한 역할을 할 뿐만아니라 금연을 통해 변화되는 지역주민의 삶의 질 향상은 물론 깨끗한 도시, 건강한 도시로 자리잡게 된다.

더욱이 건강한 금연 모임은 협력과 신뢰를 구축하면서 지역이 새롭게 부흥의 동력으로 자리잡게 되고 금연을 통한 선한 영향력이 청소년들에게 전파되며 청소년의 학습 능력 향상을 이끌게 될 것이다. 또 지역주민의 건강한 삶은 경제와 문화, 교육 도시의 선순환 구조를 구축하게 될 것이다.

onemoregive@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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