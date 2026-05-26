광주 시민단체 "정용진 빈껍데기 사과…책임지고 사퇴하라"

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"어등산 스타필드 사업 추진에 제동 걸어야"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 시민단체가 정용진 신세계 회장의 탱크데이 사과를 두고 "면피용에 불과하다"고 규탄했다.

5·18 공법 3단체(유족회·부상자회·공로자회)와 5·18기념재단은 26일 광주 동구 5·18민주광장에서 기자회견을 열고 "정용진의 사과는 빈껍데기에 불과하고 오월 영령에 대한 또 다른 모욕이며 기만일 뿐이다"고 일침을 가했다.

광주신세계 앞 '5·18 폄훼한 스타벅스 규탄' 집회. [사진 = 박진형 기자]

이들 단체는 "(프로모션에 활용된) '탱크'와 '탁 하고 억'이라는 표현은 사과문 몇 줄로 넘어갈 문제가 아니다"며 "정용진의 책임 있는 결단과 사퇴를 강력히 촉구한다"고 밝혔다.

특히 "기업 총수로서 역사와 사회적 기억 앞에 더욱 무거운 책임감을 가져야 한다"며 "책임 없는 사과와 진정성 없는 해명으로는 결코 시민들의 분노를 잠재울 수 없다"고 재차 강조했다.

광주시민단체협의회도 이날 입장문을 내고 "진심 어린 사과도 제대로 된 진상조사도 없었다"며 사퇴를 촉구하고 나섰다.

시민협은 "자체 진상 규명이 힘들었으면 수사 의뢰라도 해야 했다"며 "2차 가해를 하는 극우에 대한 고발 조치도 없었다"고 꼬집었다.

또 "이번 이벤트가 조롱의 의도가 없었다고 말하는데 그렇다면 왜 사과하는 것이냐"며 "그저 사회적 여론이 안 좋으니 거짓 사과라도 한다는 것인가"라고 의문점을 찍었다.

국민주권사수 광주전남 민주시민연대는 이번 사태의 책임을 물어 수조원 규모인 신세계 그룹의 광주 어등산 스타필드와 광천터미널 복합화 사업 추진에 제동을 걸여야 한다고 주장했다.

시민연대는 "광주를 모욕하고도 도심 한가운데서 대규모 개발 사업을 추진하는 것 자체를 용납할 수 없다"며 "긴급한 행정 명령으로 공사를 중단시켜야 한다"고 요구했다.

bless4ya@newspim.com