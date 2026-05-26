[핌in인천] 인천을 뒤덮은 강한 비, 대형 방수포도 깔지 못해 곳곳 물웅덩이

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[인천=뉴스핌] 유다연 기자=SSG와 삼성 경기가 예정된 SSG 랜더스필드에 갑작스럽게 강한 비가 내리고 있다. 그라운드에 물웅덩이가 생겼다.

SSG는 26일 인천 SSG랜더스필드에서 삼성과 2026 KBO리그 정규시즌 경기를 치른다. 그러나 갑작스러운 강한 비에 인천 구장 측은 대형 방수포도 펼치지 못했다. 마운드와 홈플레이트만 보호할 수 있는 방수포만을 덮어뒀다.

[인천=뉴스핌] 유다연 기자=26일 SSG와 삼성 경기가 예고된 인천 SSG랜더스필드에 갑작스럽게 강한 비가 내리면서 일부 관객이 비를 피하기 위해 움직이고 있다. 2026.05.26 willowdy@newspim.com

이미 여려 관객들도 입장했지만, 비를 피해 객석을 떠난 상태다.

앞서 이날 오후까지만 해도 오후 8시로 예고됐던 비가 경기 시작 시각과 겹치는 오후 6시부터 27일 8시까지 내릴 것으로 예보가 바뀌었다.

한편, SSG에 이날 비는 반가울 수밖에 없다. 지난 17일 인천 LG전부터 7연패 중인 SSG에 휴식이 절실했다. 이날 경기 전 브리핑에서도 SSG 이숭용 감독은 잠시 내렸던 비가 그치자, "운이 없는 듯하다"며 아쉬워하는 모습을 보였다.

이날 SSG는 선발로 앤서니 베니지아노를 내세웠다. 여기에 맞서는 삼성은 선발로 원태인을 예고했다.

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