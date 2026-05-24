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[핌in천안] 예선 거친 양지호, 한국오픈 '와이어 투 와이어' 우승...상금 7억원+5년 시드 확보

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  • 양지호가 24일 한국오픈 최종라운드 끝에 와이어투와이어 우승을 달성했다.
  • 예선을 거쳐 출전해 최초 우승을 이룬 선수로 67년 한국오픈 역사에 이름을 남겼다.
  • 통산 3번째 우승과 함께 상금 7억원과 디오픈 출전권을 확보했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[천안=뉴스핌] 이웅희 기자=양지호(37)가 끝까지 선두자리를 지키며 남자 골프 내셔널 타이틀 대회인 코오롱 제68회 한국오픈 선수권대회(총상금 14억원) 정상에 섰다.

양지호는 24일 충남 천안 우정힐스 컨트리클럽(파71)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 버디 2개와 보기 7개를 묶어 5오버파 76타를 쳤다. 최종 합계 9언더파 275타를 기록하며 5언더파 279타를 친 2위 찰리 린드(스웨덴)를 4타 차로 따돌리고 우승을 차지했다. 1라운드부터 줄곧 선두자리를 지키며 2023년 한승수(미국)에 이어 3년 만이자, 통산 14번째로 한국오픈 와이어 투 와이어 우승도 달성했다.

[천안=뉴스핌] 이웅희 기자=양지호가 24일 천안 우정힐스CC에서 열린 한국오픈 최종라운드에서 샷을 하고 있다. [사진=대회조직위] 2026.05.24 iaspire@newspim.com

예선을 거쳐 출전해 최초 우승을 차지한 선수로도 기록됐다. 67년 한국오픈 역사에 양지호가 유일하다. 한국오픈은 더 많은 선수에 도전 기회를 주고자 2006년부터 예선 제도를 운영하고 있고, 올해 예선을 통해 15명에게 출전권이 주워졌다. 양지호는 18위에 올랐지만, 결원이 생기며 출전 기회를 얻었다. 출전 자체도 극적인 대회에서 우승의 기쁨까지 누린 양지호다.

2022년 한국프로골프(KPGA) 투어 KB금융 리브챔피언십과 2023년 6월 하나은행 인비테이셔널에 이은 양지호의 3번째 우승이기도 하다. 이날 우승으로 우승 상금 5억원에 보너스 2억원을 더해 7억원의 우승 상금을 받게 됐다. 오는 7월 영국 로열 버크데일 골프클럽에서 열리는 디오픈 챔피언십 출전권도 확보했다.

3라운드까지 2위에 7타 차나 앞선 양지호의 우승 가능성은 높았다. 하지만 최종 라운드 초반 1번 홀(파4)과 2번 홀(파4) 연속 보기를 기록하며 흔들렸다. 왕정훈 등에 잠시 추격을 허용했다. 그러나 5번 홀(파5)에서 첫 버디를 잡아냈고, 9번 홀에서 칩인 버디를 기록하며 추격자들을 뿌리쳤다. 양지호도 그림 같은 버디 후 우승을 예감한 듯 환호했다.

양지호는 "샷감도 나쁘지 않았고, 운이 따르는 느낌이 강했다"면서 "올 겨울 아이가 태어난다. 책임감도 더 생기고, 나 스스로 어른스러워지는 것 같다"고 말했다. 우승을 확정한 순간 그는 그린 위에서 아내 김유정 씨를 꼭 안았다.

[천안=뉴스핌] 이웅희 기자=양지호가 한국오픈 우승트로피에 입맞추고 있다. [사진=대회조직위] 2026.05.24 iaspire@newspim.com

우승 후 양지호는 "아직도 믿기지 않는다. 내 샷을 믿고 플레이하려고 노력했다. 이렇게 큰 대회에서 우승할 수 있을 것이라고는 상상조차 못 했다"며 "아내와 12월에 태어날 무럭이에게 고맙다. 힘들 때마다 무럭이를 생각하며 버텼다. 오늘 부모님도 오셨는데 이렇게나마 보답해드린 것 같아 기쁘다"고 소감을 밝혔다.

한편 린드에 이어 왕정훈과 2008~2009년 이 대회 우승자 배상문이 4언더파 280타로 공동 3위에 이름을 올렸다. 미국프로골프(PGA) 투어 우승 경력의 LIV 골프의 아브라암 안세르(멕시코)와 김찬우가 3언더파 281타, 공동 5위에 올랐다.

올 시즌 KPGA 투어 제네시스 대상 포인트 1위를 달리고 있는 문도엽은 공동 10위(1오버파 285타)로 대회를 마쳤다.

iaspire@newspim.com

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