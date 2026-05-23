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진미송 감독, 칸 영화제 '라 시네프' 2등상…최휘영 "한국영화의 저력"

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  • 최휘영 문체부 장관이 22일 진미송 감독에게 칸 수상 축전을 보냈다
  • 진미송 감독 단편 '사일런트 보이시즈'가 21일 칸 라 시네프 부문 2등상을 받았다
  • 이로써 한국 감독은 지난해에 이어 2년 연속 라 시네프 수상 기록을 세웠다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국 신진 영화인이 또 한 번 세계 최고 권위의 영화제 무대에서 이름을 올리자 최휘영 장관이 축전을 보내 격려했다.

진미송 감독. [사진= 칸 국제영화제]

진미송 감독이 연출한 단편 영화 '사일런트 보이시즈(Silent Voices)'는 21일(현지 시간) 제79회 칸 국제영화제 '라 시네프(La Cinef)' 부문에서 2등상을 수상했다. 한국 이민자 가족의 일상을 조용하지만 묵직한 시선으로 담아낸 17분짜리 이 작품은 전 세계 영화학교 출품작 2747편 중 최종 19편에 선정돼 경쟁을 거쳤다. 1등상은 브라질 뤼카 아셰르 감독의 '레이저 캣'이 수상했다. 

'라 시네프'는 전 세계 영화학교 재학생·졸업생이 만든 단편·중편을 대상으로 차세대 영화인을 발굴하는 칸 국제영화제 공식 경쟁 부문이다. 올해 한국 관련 작품으로는 진 감독의 '사일런트 보이시즈' 외에 최원정 감독의 애니메이션 '새의 랩소디(Bird Rhapsody)'도 공식 초청을 받아 두 편이 나란히 이름을 올렸다. 지난해에는 한국영화아카데미(KAFA) 출신 허가영 감독의 '첫여름(First Summer)'이 1등상을 수상한 바 있어, 2년 연속 한국 감독이 수상자에 포함되는 기록을 세웠다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 22일 진미송 감독에게 축전을 보내 수상을 축하했다. 최 장관은 "이번 수상은 다음 세대 한국 영화의 저력을 보여주었고, 우리 젊은 영화인들에게도 새로운 용기와 영감을 주는 계기가 될 것"이라며, 앞으로도 도전 정신과 따뜻한 시각으로 "시대를 관통하는 멋진 이야기를 들려주시기를 기대한다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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