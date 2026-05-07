'5·18 헌법' 무산에…광주 시민들, 국민의힘 향해 분노

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국힘, 국회 본회의 불참으로 개헌안 투표 불성립

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 국회 본회의에 상정된 헌법개정안에 대한 투표가 7일 무산되자 광주지역에서 여론이 들끓고 있다.

5·18 공법단체 등이 참여하는 5·18정신헌법전문수록국민추진위원회는 이날 성명을 내고 "5·18 정신의 헌법 전문 수록은 국민이 오랜 시간 요구해 온 시대적 과제였지만 결국 국회 개헌안 의결 자체가 불성립됐다"며 "국민의 요구를 외면한 정치에 반드시 책임을 묻겠다"고 밝혔다.

이어 "12·3 비상계엄 사태 이후 무너진 헌정질서 회복과 단절 의지를 보여줄 기회였음에도 이를 행동으로 입증하지 못했다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 국민의힘 의원들이 7일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 입장문을 발표하고 있다. 이날 국민의힘은 대한민국 헌법 개정안을 반대하며 본회의에 불참했다. 2026.05.07 jk31@newspim.com

광주시민단체협의회도 "국민의힘은 이번 단계적 개헌안 처리 과정에 불참해 개헌을 무산시킴으로써 내란 옹호 세력의 추악한 모습을 가감없이 드러냈다"고 맹공을 펼쳤다.

그러면서 "지방선거부터 시작해 국민의힘을 대한민국 정치에서 지워나가는 일을 본격화해야 한다"며 "대한민국을 수렁으로 밀어 넣었던 세력을 이번 지방선거부터 투표를 통해 심판에 나서겠다"고 촉구했다.

강기정 광주시장은 "제46주년 5·18민주화운동 기념일이 다가오는데 국민의힘 의원들은 어떤 모습으로 5월을 맞이할 지 참으로 걱정된다"고 평가했다.

강 시장은 "국민의힘이 개헌투표 마저도 봉쇄시키는 행위를 했다"며 "정당 해체 투쟁에 나서야겠다는 다짐을 하게 됐다"고 일갈했다.

광주시의원 일동은 "민주주의의 숭고한 역사를 대한민국 헌법에 새기고자 했던 국민적 열망을 무참히 짓밟고, 끝내 개헌안 부의를 무산시킨 국민의힘의 반역사적이고 반민주적인 만행을 보였다"고 규탄했다.

이들은 "12월 3일이 용산에서 시작된 비극적인 국헌문란이었다면, 오늘 국민의힘이 보여준 행태는 입법부 한복판에서 자행된 또 다른 국헌문란이다"며 책임을 따져 묻겠다고 경고했다.

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