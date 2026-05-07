"문자로 대덕구 민원 접수"…김찬술, '즉시 응답 행정' 공약

AI 핵심 요약beta
- 김찬술 더불어민주당 대덕구청장 예비후보가 7일 문자메시지로 구민 의견을 수렴하는 '즉시 응답 행정'을 공약했다.
- 구민이 휴대전화 문자로 생활 불편과 정책 아이디어를 전달하면 이를 확인·검토해 실제 정책에 반영하는 방식이다.
- 보행 환경·교통·안전 등 생활 밀착형 분야에서 주민 의견을 우선 반영하고 '접수-검토-반영-안내' 체계로 정착시키겠다고 밝혔다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 김찬술 더불어민주당 대덕구청장 예비후보가 구민이 휴대전화 문자만으로 생활 불편과 정책 아이디어를 전달할 수 있는 '즉시 응답 행정' 구상을 내놨다.
김 후보는 "행정은 구민이 쉽게 접근할 수 있어야 한다"며 "복잡한 절차 없이 문자 한 통으로도 의견을 전달할 수 있는 소통 구조를 만들겠다"고 7일 밝혔다.
이번 공약은 구민이 일상에서 느끼는 불편 사항이나 개선 의견을 문자메시지로 접수하면 이를 확인·검토해 실제 정책과 행정에 반영하는 것이 핵심이다.
특히 보행 환경과 교통, 안전 등 생활 밀착형 분야에서 주민 의견을 우선 반영하겠다는 계획이다.
김 후보는 선거 기간부터 문자 기반 의견 수렴 방식을 운영해 구민 목소리를 직접 듣고 당선 후에는 이를 '접수-검토-반영-안내' 체계로 발전시켜 정식 행정 시스템으로 정착시키겠다는 구상도 함께 밝혔다.
김찬술 후보는 "행정은 한 번 결정하면 끝나는 것이 아니라 구민 의견에 따라 계속 수정하고 보완해 가는 과정이어야 한다"며 "연필로 쓰고 지우개로 고치듯 구민 의견을 정책에 반영하고 다시 다듬어가는 행정을 만들겠다"고 약속했다.
gyun507@newspim.com