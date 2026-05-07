경기도교육청북부연수원 "전통문화 계승·교직원 역량 강화"

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청북부연수원이 7일 한과문화박물관 한가원과 업무협약을 체결했다.
- 전통문화 계승과 교직원 역량 강화를 목적으로 교육자원 상호 지원한다.
- 송준호 원장은 현장 중심 맞춤형 연수 운영을 내실화하겠다고 밝혔다.
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[의정부=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청북부연수원이 7일 한과문화박물관 한가원과 '전통문화 계승 및 교직원 역량 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 송준호 원장과 김규흔 관장을 포함한 양 기관 관계자들이 참석했다. 협약은 경기 교육정책을 현장에서 이행하기 위해 교직원의 역량 강화와 유관기관과의 협력적 네트워크 구축을 위한 협력체계를 확장하는 데에 목적을 두고 있다.
양 기관은 이번 협약을 통해 전통문화의 계승 및 활성화를 지원하며 보유한 교육자원들을 효율적으로 사용해 서로의 발전을 도모하기로 했다. 세부 사항으로는 연수 및 교육훈련 관련 사항, 자원의 상호 지원, 정보 교류 및 네트워크 구축, 기타 연수 운영에 필요한 사항 등이다.
또한 양 기관은 필요한 자원을 적극 지원하고 상호 발전을 위한 프로그램을 긴밀히 협의하여 운영할 방침이다. 송준호 원장은 "이번 협약은 지역의 전문 교육 자원과 연수원의 운영 노하우를 결합해 교직원들에게 더 깊이 있는 연수 기회를 제공하는 계기가 될 것"이라고 밝히며 "현장 중심의 맞춤형 연수 운영을 내실화하겠다"고 전했다.
beignn@newspim.com