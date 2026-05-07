[PBA] SK렌터카 팀 해체…강동궁-레펀스 드래프트 나온다

AI 핵심 요약beta
- PBA가 6일 SK렌터카 해체로 팀리그 드래프트를 14일로 연기했다.
- 강동궁·에디 레펀스·응오딘나이 등 간판 선수들이 드래프트 시장에 풀렸다.
- 기존 9개 구단이 참가하며 PBA가 제10구단을 직접 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로당구(PBA) 팀리그 원년 구단 SK렌터카가 역사 속으로 사라진다. 동시에 강동궁과 에디 레펀스, 응오딘나이, 강지은 등 간판급 선수들이 드래프트 시장에 풀리며 팀 리그 지형이 요동칠 전망이다.
PBA는 6일 "PBA 팀리그 드래프트를 오는 14일 오전 10시 경기도 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 개최한다"고 밝혔다. 애초 6일로 예정됐던 드래프트는 당일 오전 내부 사정을 이유로 돌연 연기됐다. 출범 시즌부터 리그를 지켜온 SK렌터카가 해체를 결정하면서 일정이 전면 재조정됐다.
SK렌터카는 지난 시즌을 끝으로 팀 후원을 종료했다. PBA는 새 스폰서를 붙여 팀을 인수·유지하는 방안을 막판까지 협의했으나 드래프트를 코앞에 두고 협상이 결렬된 것으로 알려졌다.
SK렌터카 소속 선수 전원은 새 둥지를 찾아야 한다. '헐크' 강동궁을 비롯해 에디 레펀스(벨기에), 응오딘나이(베트남), 조건휘 등 남자부 톱 클래스들과 강지은, 조예은, 히다 오리에(일본) 등 여자 주력들이 모두 드래프트 지명 대상에 오른다. 강동궁·레펀스·조건휘는 개인 투어 우승 경력이 있는 간판급이고, 강지은과 히다 역시 LPBA 우승 경험을 가진 에이스들이다. 이들의 향방에 따라 다음 시즌 팀 리그 판도가 크게 흔들릴 수밖에 없다.
드래프트에는 기존 9개 구단이 참가한다. 각 구단은 11일까지 보호선수·방출선수 명단을 PBA 사무국에 제출해야 하고 PBA는 같은 날 방출 선수까지 포함한 최종 지명 가능 선수 명단을 발표한다.
PBA는 "빈자리인 제10구단은 PBA가 직접 주도적으로 운영할 예정이며 팀 리그 개막 전까지 구체적인 운영 방침을 발표하겠다"고 밝혔다. 2026-2027시즌에도 10개 구단 체제를 유지하겠다는 뜻이다.
PBA는 드래프트에 앞선 12일 오후 2시 30분 서울 중구 한국프레스센터에서 2026-27시즌 PBA·LPBA 투어 미디어데이를 열고 새 시즌 비전을 발표한다.
psoq1337@newspim.com