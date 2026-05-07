디티앤씨 바이오그룹, 신규 슬로건 공개… '통합 CRO 플랫폼' 정체성 강화

AI 핵심 요약beta
- 디티앤씨 바이오그룹은 7일 신규 슬로건 'One CRO. All Solutions. - From Lab to Life'를 공개했다.
- 슬로건은 비임상·임상·랩·IT 통합 역량과 연구실에서 치료 현장까지 전 주기를 강조한다.
- 브랜드 재정립으로 무한대 심볼을 선정해 통합 CRO 플랫폼 정체성을 담았다.
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[서울=뉴스핌] 한기진·박가연 인턴기자 = 디티앤씨 바이오그룹은 그룹의 브랜드 정체성과 방향성을 명확히 하기 위해 신규 슬로건 'One CRO. All Solutions. - From Lab to Life'를 공개했다고 7일 밝혔다.
이번 슬로건은 기존 'Full Service CRO' 중심의 메시지를 확장해 ▲비임상 ▲임상 ▲센트럴 랩 ▲IT를 아우르는 그룹의 통합 연구 역량을 전달하기 위해 기획됐다. 단순한 서비스 범위 확장을 넘어 유기적으로 연결된 '통합 CRO 플랫폼' 기업이라는 점을 강조한 것이 특징이다.
함께 공개된 문구 'From Lab to Life'는 연구실의 과학적 발견이 환자의 치료 현장으로 이어지는 전 주기를 상징한다. 이는 신약 개발 전 주기 전반을 아우르는 그룹의 지향성과 환자 중심의 가치 실현 의지를 반영한다.
디티앤씨 바이오그룹은 슬로건 공개와 함께 브랜드 이미지 재정립 작업도 병행했다. 내부 및 외부 이해관계자를 대상으로 한 서베이와 'BIO KOREA 2026' 행사 현장 투표 등 다양한 의견 수렴 과정을 거쳐 연구와 환자의 삶을 연결하는 의미를 무한대(∞) 형태의 이미지를 최종 선정했다.
임윤아 디티앤씨 바이오그룹 전략기획실 사장은 "디티앤씨 바이오그룹은 비임상부터 임상, 분석, 데이터 관리까지 전 영역을 통합 제공하는 풀서비스 CRO"라며 "새 슬로건과 심볼은 연구개발 전 과정을 연결하는 통합 솔루션 기업으로서의 정체성을 담고 있으며, 향후 다양한 브랜드 커뮤니케이션에 활용할 계획"이라고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com