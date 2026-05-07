경기문화재단 지뮤지엄숍 문화상품 13종 최대 20% 할인

AI 핵심 요약beta
- 경기문화재단이 7일 5월 피크닉 기획전을 지뮤지엄숍에서 시작했다.
- 피크닉 매트 등 문화상품 13종을 최대 20% 할인 가격으로 선보인다.
- 2만원 이상 구매 시 무료배송, 8만원 이상 시 사은품을 증정한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단은 5월을 맞아 경기문화재단 문화상품 온라인숍, '지뮤지엄숍' 네이버 스마트스토어에서 피크닉 기획전을 진행한다고 7일 밝혔다.
이번 기획전은 야외 활동과 피크닉을 즐기기 좋은 계절인 5월을 맞아 마련됐다. 지뮤지엄숍은 피크닉과 나들이에 활용하기 좋은 문화상품 13종을 최대 20% 할인된 가격으로 선보인다.
할인 품목은 친환경 피크닉 매트, 경기도어린이박물관 무지온 피크닉 매트, 전곡선사박물관 피크닉 매트 1인용 및 3인용, 실학 핸들 텀블러 등 문화상품 총 13종이다. 특히 이번 기획전에는 새롭게 입고된 경기도어린이박물관 무지온 피크닉 매트와 전곡선사박물관 피크닉 매트가 포함됐다.
실용성과 디자인을 갖춘 신규 상품을 할인 혜택과 함께 만나볼 수 있어 피크닉을 준비하는 고객들에게 좋은 기회가 될 것으로 기대된다.
또 2만원 이상 구매 고객에게는 무료 배송 혜택을 제공하며 8만원 이상 구매 고객에게는 소정의 사은품을 증정한다. 상품 구매 및 기획전에 대한 자세한 내용은 경기문화재단 네이버 스마트스토어 '지뮤지엄숍'에서 확인할 수 있다.
한편 경기문화재단 지뮤지엄숍은 최근 경기도 크라우드 펀딩 플랫폼 '컬처모아'에서 총 10개의 프로젝트를 진행하고 임진각 및 경기 컬처라운지 '경기,장'에서 팝업스토어를 운영하는 등 문화상품 유통 판로 확대를 이어가고 있다.
ssamdory75@newspim.com