교육부, 현장체험학습 안전 강화 논의…교육공동체 간담회 개최

AI 핵심 요약beta
- 교육부는 7일 현장체험학습 운영 간담회를 개최한다.
- 안전사고 후 교사 책임 논란으로 운영이 위축됐으나 법 개정 추진한다.
- 간담회 의견 바탕으로 지원 방안을 마련하고 교사 보호를 강화한다.
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면책 기준·법 개정 이어 '지원 방안' 마련…"걱정 없도록"
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 7일 서울 여의도 TP타워에서 안전하고 배움이 있는 현장체험학습 운영을 위한 교육공동체 간담회를 개최한다.
현장체험학습은 박물관 견학, 문화예술체험, 수학여행 등 교육과정과 연계해 학교 밖에서 이뤄지는 교육활동으로 학생의 소질과 잠재력 계발에 중요한 역할을 하는 것으로 평가된다.
그러나 2022년 현장체험학습 중 발생한 안전사고 이후 교사 책임 논란이 불거지면서 학교 현장에서는 체험학습 운영이 위축되는 분위기가 이어지고 있다.
이에 교육부는 국회와 협력해 2024년과 2025년 두 차례에 걸쳐 교사의 면책 기준을 마련하고 관련 법 개정을 추진해왔다.
또 올해 2월부터 교원단체와 지속적인 간담회를 통해 교원 보호와 운영 부담 완화 방안을 논의하고 있다.
특히 지난달 30일 열린 네 번째 간담회에는 교육부 차관이 참석해 안전사고 발생 시 교사를 보호하기 위한 법적·제도적 방안이 집중 논의됐다.
이번 간담회에는 교원뿐 아니라 학부모, 학생, 전문가 등 다양한 교육공동체 구성원이 참여해 현장체험학습 운영과 안전사고 대응 과정에서의 어려움을 공유하고 개선 방안을 모색할 예정이다.
교육부는 그간 논의된 내용과 이번 간담회에서 제시된 의견을 바탕으로 '현장체험학습 지원 방안'을 마련할 계획이다.
최교진 교육부 장관은 "이번 간담회 이후에도 현장의 다양한 의견을 충분히 수렴해 선생님들이 안전사고 책임에 대한 걱정 없이 학생들과 배움이 있는 현장체험학습을 할 수 있도록 모든 지원을 다하겠다"고 전했다.
hyeng0@newspim.com