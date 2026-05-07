노벨경제학상 수상 '피터 하윗'…한국 경제 '패러다임 전환' 제시

AI 핵심 요약beta
- 노벨경제학상 수상자 피터 하윗 교수가 15일 서울에서 한국 경제 패러다임 전환을 주제로 콘퍼런스를 개최한다.
- KDI와 경제·인문사회연구회가 주최하며 AI·로보틱스 시대 혁신주도 성장 경로를 논의한다.
- 창조적 파괴와 혁신 역동성을 바탕으로 한국경제의 새로운 도약 방향을 모색할 예정이다.
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[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 혁신 기술 기반 경제 성장 이론의 선두 주자로써 지난해 노벨경제학상을 수상한 피터 하윗 미국 브라운대 교수가 한국을 찾아 경제 패러다임 전환을 제시한다.
한국개발연구원(KDI)과 경제·인문사회연구회는 오는 15일 오후 2시 웨스틴조선호텔에서 '성장추세 반전을 위한 경제 패러다임 전환'을 주제로 콘퍼런스를 개최한다고 7일 밝혔다.
이번 콘퍼런스에서는 지난해 노벨경제학상 수상자 피터 하윗 교수가 초청돼 한국의 기존 추격형 성장 전략 한계를 진단한다.
먼저 피터 하윗 교수는 하준경 대통령비서실 경제성장수석과 기조세션을 통해 'AI와 로보틱스 시대, 한국의 혁신주도 성장 경로'를 주제로 대담을 진행한다.
대담에서는 인공지능(AI) 등 신기술 확산에 따른 산업구조 변화 속에서 '창조적 파괴'와 '혁신의 역동성'을 바탕으로 생산성 제고와 제도 개선을 통해 한국경제의 새로운 도약 방향이 모색될 예정이다.
이어지는 2개 세션에서는 한국 혁신시스템 재설계와 기업 성장 지원 등 주제 발표를 비롯해 김세직 KDI 원장을 좌장으로 한 '혁신성장을 위한 구조혁신 방향' 토론회 등 혁신성장을 위한 방향에 대해 논의된다.
한편 콘퍼런스에서는 이한주 경제·인문사회연구회 이사장의 개회사, 김세직 KDI 원장의 환영사에 이어 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 축사할 예정이며, KDI 유튜브 채널을 통해 생중계를 통해 확인해 볼 수 있다.
jongwon3454@newspim.com