대천항 유람선 선착장서 80대 해상 추락...긴급 구조

AI 핵심 요약beta
- 80대 관광객이 1일 대천항에서 바다에 빠졌다.
- 행인이 구명부환을 던져 버티게 했고 해경이 입수 구조했다.
- A씨는 의식 있는 상태로 건강 이상 없이 무사했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보령=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 보령 대천항 인근 해상에서 80대 관광객이 바다에 빠져 행인과 해경에 의해 무사히 구조됐다.
보령해양경찰서는 1일 오후 1시 44분쯤 대천항 유람선 선착장 인근 해상에서 A씨(80대)가 추락했다는 신고를 접수했다고 밝혔다.
A씨는 단체 관광으로 보령을 찾은 뒤 유람선 승선을 위해 선착장 주변을 이동하던 중 발을 헛디뎌 바다에 빠진 것으로 파악됐다.
사고 당시 현장에 있던 행인이 즉시 구명부환을 던져 A씨가 이를 붙잡고 버틸 수 있었고 이어 오후 1시 46분쯤 현장에 도착한 해경이 직접 입수해 인근 어선으로 유도하며 구조를 완료했다.
구조된 A씨는 의식이 있는 상태로 건강에 큰 이상은 없는 것으로 확인됐다.
보령해경 관계자는 "행락철을 맞아 선착장과 해안가 이용객이 증가하고 있다"며 "해상 추락 등 안전사고 예방을 위해 각별한 주의가 필요하고, 사고 발생 시 즉시 신고해 달라"고 당부했다.
gyun507@newspim.com