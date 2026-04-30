김동연, 노동절 맞아 '특별휴가' 시행..."노동 존중이 생산성 향상의 길"

AI 핵심 요약beta
- 김동연 경기도지사가 30일 노동절 앞두고 모든 노동 존중 강조했다.
- 경기도청·소방 공무원 특별휴가 시행하고 주4.5일제 도입 약속했다.
- 노동 정책으로 사회 변화 이끌 마중물 확신하며 노동자 감사 인사했다.
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"노동 가치 수호가 우리 사회 바꾸는 마중물 될 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 제136주년 노동절(5월 1일)을 하루 앞두고 "모든 노동은 존중받아야 한다"며 노동의 가치를 바로 세우겠다는 민선 8기 경기도의 도정 철학을 다시 한번 강조했다.
김동연 지사는 30일 자신의 페이스북을 통해 63년 만에 본래의 의미와 이름을 되찾은 '노동절'에 대한 소회를 밝히며, 도민과 공직자들을 위한 정책적 실천을 약속했다.
김 지사는 지난 3년간 경기도청과 소방 공무원들에게 매년 5월 하루씩 부여해 온 '특별휴가'의 의미를 설명했다. 근로자의 날법정 휴일 혜택을 받지 못하는 공무원들에게도 노동의 가치를 인정하고 휴식권을 보장하기 위한 조치다.
김 지사는 "올해부터 노동절이 법정공휴일이 되어 더 많은 노동자가 함께 기념할 수 있게 되어 뜻깊다"면서도 "경기도는 이와 별개로 이번 5월에도 특별휴가를 시행하기로 했다"고 밝혔다. 이어 "노동자의 권리를 지키는 일이 결국 생산성 향상으로 이어진다는 확신이 있기 때문"이라고 덧붙였다.
특히 김 지사는 경기도가 추진하는 선도적인 노동 정책들이 우리 사회 전반의 변화를 이끄는 '마중물'이 될 것이라고 확신했다.
그는 구체적인 실천 방안으로 ▲임금 삭감 없는 주 4.5일제 도입 ▲노동감독권 지자체 위임 등을 언급하며, 노동자의 삶의 질 개선이 단순한 복지를 넘어 사회 구조적 변화를 이끌어낼 핵심 과제임을 분명히 했다.
김 지사는 "경기도의 이러한 선도적 실천이 앞으로 우리 사회를 바꾸는 의미 있는 발걸음이 되리라 믿는다"며 경기도가 노동 존중 사회의 표준이 되겠다는 의지를 내비쳤다.
마지막으로 김 지사는 도내 곳곳의 일터에서 헌신하고 있는 노동자들에게 존경의 마음을 표했다. 그는 "각자의 자리에서 땀 흘리시는 모든 노동자 여러분께 깊이 감사드린다"며 제136주년 노동절에 대한 진심 어린 축하 인사를 건넸다.
1141world@newspim.com