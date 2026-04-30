원주시, 중동 정세 불안에 따른 지역경제 보호·물가 대응 강화

AI 핵심 요약beta
- 원주시가 30일 중동 정세 불안에 민생 물가와 지역경제 보호 대책을 강화했다.
- 비상경제 TF를 통해 물가 점검, 소상공인 지원, 수출기업 판로 다변화와 세제 유예를 확대했다.
- 에너지 절감과 종량제봉투 공급 안정을 추진하며 시민 협조를 당부했다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 중동지역 정세 불안이 길어짐에 따라 민생 물가와 지역경제 보호 대책을 강화하고 있다고 30일 밝혔다.
시는 지난 3월 비상경제 태스크포스(TF)를 구성한 이후 물가와 소상공인, 수출기업, 세제, 에너지 등 다양한 분야에서 대응하고 있다.
민생 물가 안정을 위해 생활물가 점검과 가격 정보를 지속적으로 공개하며 소비자단체와의 협력으로 가격 공개도 진행하고 있다.
중동 정세와 관련해 특별 관리 품목을 추가해 생활물가 관리도 강화했으며 이번 대응에는 지역축제 물가 관리가 새롭게 포함됐다. 원자재 가격 상승이 축제 물가에 미치는 영향을 방지하기 위해 '바가지요금 점검 TF'를 구성하고 한지문화제 같은 주요 축제를 대상으로 현장 점검을 실시할 예정이다.
소상공인 지원 또한 기존 정책을 따라 현장 대응을 보강했다. 시는 중동 정세로 발생한 피해를 접수하기 위한 창구를 운영 중이며 현재까지 56개 업소에 대한 상담이 진행됐다. 이에 따라 경영안정자금 지원사업의 신청 조건을 완화하고 원주사랑상품권 발행 확대 및 배달앱 할인쿠폰 지원을 통해 소비 증진과 경영 부담 완화를 동시에 진행하고 있다.
이번 대응에서 특히 강조된 부분은 수출기업 지원이다. 시는 베트남 시장개척단 운영과 해외 바이어 초청 수출상담회를 통해 판로 다변화를 추진하고 있으며 수출기업에 대한 금융 지원과 물류비 지원, 수출보험료 지원 등을 확대하고 있다.
중동 관련 기업의 애로사항을 접수하는 창구를 운영해 물류 지연 및 대금 회수 지연 같은 현장 문제를 신속히 파악하고 맞춤형 지원도 추진하고 있다.
에너지 대응 역시 강화됐다. 시는 한국석유관리원과 협력하여 석유판매업소에 대한 특별 점검을 실시하고 가짜 석유 판매 및 가격 표시 위반 행위를 집중 단속하고 있다. 또한 자원 안보 위기 대응 차원에서 공공기관의 승용차 2부제 시행 등 에너지 절감 정책도 추진 중이다.
종량제봉투 수급에 대한 계획도 밝혔으며 시는 가격 인상 계획이 없음을 재확인하고 공급량 안정 관리를 지속하고 있다. 사재기 방지를 위한 안내와 시민 협조를 당부하고 있다.
이와 함께 세제 지원도 확대됐다. 시는 중동 상황으로 피해를 입은 기업을 대상으로 지방세 납부 기한 연장, 징수 유예, 체납처분 유예, 세무조사 연기 등 다양한 세정 지원을 진행하고 있으며 특히 법인 지방소득세 납부 기한을 직권으로 연장하여 부담 완화 조치를 시행하고 있다.
김문기 원주시장 권한대행은 "기존 물가 안정 대응에서 나아가 수출, 세제, 에너지까지 포함한 종합 대응 체계를 구축했다"며 "중동 상황의 장기화에 대비해 현장 점검과 제도 지원을 병행하고, 시민과 기업이 체감할 수 있는 추가 대책을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com