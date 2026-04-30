경기도교육청, 31개 시군 진로체험지원센터 역량 강화 워크숍 '성료'

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 29일부터 30일까지 워크숍을 열었다.
- 31개 시군 진로체험지원센터 담당자 70여 명이 참석했다.
- AI 시대 미래 직업 특강과 지역 프로그램 체험으로 역량을 강화했다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도 내 31개 시군 진로체험지원센터가 인공지능 시대를 맞아 학생들의 미래 설계를 돕는 허브로서의 역량을 한층 강화했다.
경기도교육청은 지난 29일부터 30일까지 양일간 고양 소노캄에서 '2026 상반기 진로체험지원센터 역량 강화 워크숍'을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.
이번 워크숍은 도내 진로체험지원센터 업무 담당자들의 전문성을 높이고, 센터 간 협력과 소통을 통해 공동 성장의 기반을 마련하기 위해 기획됐다. 행사에는 각 지역 센터장과 담당자 등 70여 명이 참석해 뜨거운 관심을 보였다.
워크숍은 ▲인공지능 시대 미래 직업 전망 특강 ▲지역 연계 진로 체험 프로그램 ▲권역별 네트워크 협의회 ▲지역별 현안 공유 및 토의 등 실무 중심의 내용으로 채워졌다. 특히 참석자들은 방송 제작 과정 견학, 아쿠아리움 견학 등 고양시의 풍부한 지역 자원을 활용한 프로그램을 직접 체험하며 실질적인 운영 노하우를 습득했다.
도교육청은 이번 워크숍을 통해 센터 간 소통의 기회를 확대하고 동반 성장의 기틀을 마련했다는 평가다. 각 지역 센터가 겪고 있는 현안을 공유하고 토의하는 과정을 통해 상호 발전적인 대안을 모색하는 시간도 가졌다.
김혜리 경기도교육청 진로직업교육과장은 "이제 진로 교육은 단순한 직업 선택을 넘어 변화에 대응하고 스스로 삶을 설계하는 힘을 기르는 교육이어야 한다"며 "진로체험지원센터가 학생과 세상을 잇는 미래 설계의 동반자 역할을 원활히 수행하도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.
beignn@newspim.com