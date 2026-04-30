안양시 '시청사 부지 기업유치 사업 설명회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 28일 서울 용산구 PwC 본사에서 시청사 부지 기업유치 사업 설명회를 개최했다.
- 금융사·건설사 등 약 150명이 참석해 입지 조건, 개발 규모, 공모 일정 등에 대해 논의했다.
- 시는 미래 성장 동력 기업 유치로 지역 경제 활성화와 수도권 남부 중추 도시 역할을 강화할 방침이다.
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 지난 28일 오후 3시 서울 용산구 한강로동 삼일회계법인(PwC) 본사 2층 아모레홀에서 기업 관계자들을 대상으로 '시청사 부지 기업유치 사업 설명회'를 개최했다고 30일 밝혔다.
시에 따르면 사업 컨설팅사인 삼일회계법인과 공동 주최한 이번 설명회는 시청사 부지 기업유치 계획을 공유하고 의견을 수렴하기 위해 마련됐으며, 금융사·자산운용사·건설사·시행사 등 약 150여명의 관계자들이 참석했다.
시는 설명회에서 우선 ▲입지 및 개발 여건 ▲개발 사업 규모 ▲향후 공모 추진 일정(안) 등을 공유했으며, 이어진 질의응답 시간에는 사업 구조, 개발 방식, 입주 대상 기업의 규모 등에 대한 다양한 의견이 제시됐다.
안양시는 현재 시청사 부지에 미래 성장 동력 기업을 유치해 지역 경제 활성화와 고용 창출을 도모한다는 계획이다.
우수한 입지 조건과 광역 교통망을 바탕으로 인근 도시들을 연결하고, 기업과 인재가 모여드는 수도권 남부의 중추 도시로서 주변 상권과 산업을 동시 활성화하는 구심점 역할을 강화할 방침이다.
시 관계자는 "이번 설명회는 시청사 부지 기업유치에 대한 정보를 전달하고 기업들의 실무적인 의견을 청취하기 위한 자리였다"며 "경기 동향과 기업 의견을 종합적으로 검토해 향후 사업추진에 반영할 계획"이라고 밝혔다.
1141world@newspim.com