동문건설, '천안 동문 디 이스트 파크시티' 견본주택 30일 개관

AI 핵심 요약beta
- 동문건설이 충남 천안시 동남구 삼룡동에 짓는 '천안 동문 디 이스트 파크시티'의 견본주택을 30일 개관했다.
- 지하 3층~지상 29층 1051가구 규모로 59㎡부터 84㎡ 중소형 위주이며 약 500가구가 일반분양된다.
- 말망산·천안체육공원 인근 자연환경과 고속도로 접근성, 쇼핑·의료시설 등 생활인프라를 갖춘 단지다.
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[천안=뉴스핌] 오영균 기자 = 동문건설은 충남 천안시 동남구 삼룡동 일원에 선보이는 '천안 동문 디 이스트 파크시티'의 견본주택을 30일 개관하고 본격 분양 일정에 돌입한다고 밝혔다.
천안 동문 디 이스트 파크시티는 천안시 동남구 삼룡동 일원에 들어서며 지하 3층~지상 29층, 총 1051가구 규모의 대단지로 조성된다. 전용면적 59㎡부터 84㎡까지 중소형 위주로 구성되며 이 가운데 약 500여 가구가 일반분양 물량으로 공급될 예정이다.
단지가 들어서는 삼룡동 일대는 현재 도시개발사업이 활발히 추진되고 있는 지역으로 평가된다. 용곡동·신흥동·구룡동 등을 포함한 일대에 약 1만5000가구 규모의 주거단지 조성이 진행 중이며 향후 약 2만 호 규모의 대규모 주거벨트 형성이 기대되고 있다.
자연 친화적인 주거 환경도 강점으로 꼽힌다. 단지 인근에는 말망산과 천안체육공원이 자리하고 있어 도심 속 녹지 생활이 가능하며 약 2000평 규모의 폭포공원 조성도 예정돼 있다. 일부 세대에서는 공원 조망이 가능하다.
광역 교통망도 우수하다. 경부고속도로 천안IC를 비롯해 당진청주고속도로 서천안IC, 논산천안고속도로 남천안IC 등을 통해 타 지역 이동이 수월하다. 여기에 GTX-C 노선의 천안·아산 연장 추진 기대감도 더해지며 수도권 접근성 개선에 대한 관심도 이어지고 있다.
생활 인프라도 안정적으로 갖춰져 있다. 이마트, 트레이더스, 중앙시장, 롯데시네마, CGV, 갤러리아백화점 등 쇼핑·문화시설 이용이 가능하며 충남천안의료원과 대전지방법원 천안지원, 검찰청 등 주요 공공시설도 차량으로 편리하게 접근할 수 있다.
단지 내 커뮤니티 시설도 다양하게 마련될 예정이다. 스크린골프장과 실내 골프연습장, 키즈룸, 주민카페, 작은도서관, 스터디룸, 게스트하우스 등이 계획돼 있으며, 계단형 지형을 활용해 커뮤니티 공간을 지상층에 배치함으로써 이용 편의성을 높였다. 또 전 라인 탑층 다락형 및 테라스 설계, 어린이놀이터와 물놀이 시설을 갖춘 키즈파크 존 등 가족 단위 수요자를 고려한 특화 설계도 적용된다.
분양 관계자는 "최근 주거 선택 기준에서 자연 환경과 생활 편의성을 동시에 갖춘 단지에 대한 선호가 높다"며 "'천안 동문 디 이스트 파크시티'는 쾌적한 입지와 다양한 생활 인프라를 함께 누릴 수 있는 단지로 많은 관심이 예상된다"고 말했다.
한편 '천안 동문 디 이스트 파크시티' 견본주택은 30일 개관한다. 분양 일정은 특별공급 5월 4일, 1순위 6일, 2순위 7일이며 정당 계약일은 다음달 26일에서 28일까지다. 자세한 공급 정보는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
gyun507@newspim.com