의령군, 통합돌봄 본사업 '전국 상위권'…전국 9위 성과

AI 핵심 요약beta
- 경남 의령군이 30일 지역사회 통합돌봄 본사업 초기 전국 9위 성과를 냈다.
- 노인 1만명당 신청자 29.8명으로 읍면 단위 선제 발굴 활동이 주효했다.
- 교육과 통합지원회의로 협업 강화하며 돌봄체계 확대를 추진한다.
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[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군은 지역사회 통합돌봄 본사업 초기부터 전국 상위권 성과를 내며 사업 추진에 속도를 내고 있다.
30일 보건복지부에 따르면 집계 기준 본사업 시행 이후 2주간 전국 신청자는 8905명으로 하루 평균 809명이 신청했다. 이는 시범사업 대비 4.6배 증가한 수치다.
이 가운데 의령군은 노인인구 1만 명당 신청자 수 29.8명을 기록해 전국 9위에 올랐다.
군은 읍·면 단위에서 재가급여자, 등급외자, 서비스 미이용자, 고독사 위험군 등을 대상으로 선제적 발굴 활동을 펼친 것이 주요 요인으로 보고 있다. 현장 중심 대응이 사업 초기 성과로 이어졌다는 분석이다.
군은 본사업 시행 이전부터 읍·면 담당자와 유관기관을 대상으로 교육을 진행하며 준비를 강화해 왔다. 최근에는 통합지원회의를 통해 발굴 대상자에 대한 통합 판정과 맞춤형 서비스 연계 방안을 논의하는 등 협업 체계 점검에도 나섰다.
통합돌봄은 노인과 장애인이 기존 거주지에서 생활할 수 있도록 보건의료, 건강관리, 장기요양, 일상생활 지원 등을 통합 제공하는 제도다.
군 관계자는 "초기 성과를 바탕으로 현장 대응을 강화하고 있다"며 "촘촘한 돌봄체계를 구축해 군민이 체감할 수 있는 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com