이성수 "순천시장 불법정치자금 의혹, 노관규 시장 입장 밝혀야"

AI 핵심 요약beta
- 이성수 진보당 순천시장 후보가 30일 긴급 기자회견을 열었다.
- 손훈모 민주당 후보 불법 정치자금 수수 의혹을 제기했다.
- 민주당 무공천과 검경 수사 착수를 공개 요구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 진보당 이성수 순천시장 후보가 더불어민주당 손훈모 후보의 불법 정치자금 수수 의혹과 노관규 순천시장 관련 녹음파일 의혹에 대해 민주당의 무공천 결정과 검·경 수사를 공개 요구했다.
이성수 후보는 30일 순천시의회 소회의실에서 긴급 기자회견을 열고 "손훈모 후보 측 불법 정치자금 수수 의혹이 중앙언론을 통해 잇따라 보도되면서 30만 순천시민의 명예와 자부심에 큰 상처를 주고 있다"고 밝혔다.
그는 민주당을 향해 "손 후보의 후보 자격을 즉각 박탈하고 이번 순천시장 선거에서 무공천을 선언하는 것이 그동안 민주당을 지지해 온 시민들에 대한 최소한의 예의"라고 주장했다.
이 후보는 이어 SNS를 중심으로 "손 후보 캠프에 불법정치자금을 건넨 사업가가 보관하던 녹음파일 가운데 노관규 현 순천시장과 관련된 파일이 있었고 이 파일이 손훈모 캠프로 전달됐다"는 주장이 확산되고 있다며 노 시장 관련 의혹을 제기했다.
그는 "현직 순천시장과 관련된 의혹인 만큼 30만 순천시민의 명예가 걸린 엄중한 사안"이라며 "노관규 시장과 민주당 중앙당, 손훈모 캠프는 다른 일을 모두 멈추고 불법정치자금 관련 진실을 한 치의 숨김도 없이 시민 앞에 낱낱이 밝혀야 한다"고 촉구했다.
이 후보는 민주당과 손훈모 캠프에 대해 해당 녹음파일을 전달받았는지 여부를 즉각 공개하고,파일이 존재한다면 지체 없이 전면 공개하라고 요구했다. 동시에 경찰과 검찰을 향해서도 "주저하지 말고 즉각 수사에 착수해 엄정하게 사법 처리하라"고 강조했다.
그는 "차일피일 미루거나 적당히 넘어갈 사안이 아니다"라며 "만약 의혹이 사실이 아니라면 순천시민의 명예를 훼손한 이들이 준엄한 사법 처벌을 받도록 해야 한다"고 말했다.
이 후보는 "이번 기회에 순천에서 다시는 불법 정치자금 논란으로 시민의 명예와 자부심이 훼손되지 않도록 낡은 정치·부패 정치를 뿌리 뽑아야 한다"며 "영남의 상징인 대구에서 변화의 바람이 불고 있다"며 "2등이 강해야 1등이 발전한다, 진보당이 커져야 민주당도 깨끗해지고 발전한다"고 말하며 진보당에 대한 지지를 호소했다.
이 후보는 "전남 22개 시·군 가운데 단 한 곳이라도 순천시장만은 진보당 이성수를 선택해 달라"며 "시장에 당선되면 깨끗한 정치로 시민이 당당하게 자랑할 수 있는 순천을 만들고, 통합과 연대의 리더십으로 순천·여수·광양을 통합해 전남 동부권 경제 재도약을 이끄는 민생경제시장이 되겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com