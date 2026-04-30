홈플러스 "단기 유동성 한계"…최대 채권자 메리츠금융에 'SOS'

AI 핵심 요약beta
- 홈플러스가 30일 회생 기한 2개월 연장 결정 속 메리츠금융그룹에 긴급 자금 지원 요청했다.
- 서울회생법원이 슈퍼마켓 사업부문 매각 협상 반영해 절차를 연장했다.
- 단기 유동성 한계로 브릿지론과 DIP 금융을 통해 자금 확보가 필수다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 홈플러스가 회생 기한 연장에도 "단기 유동성 한계에 직면했다"며 최대 채권자인 메리츠금융그룹에 긴급 자금 지원을 요청했다.
30일 홈플러스에 따르면 서울회생법원은 이날 슈퍼마켓 사업부문(홈플러스 익스프레스) 매각 협상 진행 상황을 반영해 회생절차를 2개월 연장하기로 결정했다.
홈플러스 측은 "이번 결정은 회생 가능성을 제도적으로 인정한 조치"라면서도 "실질적인 회생 지속 여부는 단기 유동성 확보에 달려 있다"고 밝혔다.
현재 진행 중인 익스프레스 매각은 구조혁신의 핵심 진전으로 평가되지만, 매각대금 유입까지의 시차로 인해 당면한 자금 부족을 해소하기에는 한계가 있다는 게 사측 설명이다.
이에 따라 홈플러스는 최대 채권자인 메리츠금융그룹에 브릿지론 및 긴급운영자금(DIP) 금융을 통한 자금 지원을 공식 요청했지만, 구체적인 실행 여부는 아직 확정되지 않았다.
홈플러스는 "현 시점에서 대규모 유동성을 신속히 공급할 수 있는 현실적인 주체는 메리츠금융그룹이 사실상 유일하다"며 "익스프레스 매각대금 회수가 예정된 상황에서 브릿지론과 DIP 금융은 회생절차의 연속성을 유지하기 위한 필수 조치"라고 강조했다. 메리츠금융그룹은 홈플러스의 현금화 가능한 부동산 대부분을 신탁 방식으로 담보 설정한 상태다.
장기화된 회생절차로 인한 영업 차질도 부담이다. 14개월 넘게 이어진 구조조정 과정에서 상품 공급 차질과 매출 감소가 누적된 가운데, 추가 자금 확보가 이뤄지지 않을 경우 대형마트 영업 유지 자체가 어려워질 수 있는 임계 상황에 진입했다는 게 업체 측 주장이다.
홈플러스는 이번 사안을 두고 단기 회수 중심의 판단이냐, 회생 가치와 고용·협력업체 생태계 유지를 고려한 결정이냐를 가르는 분기점이라고 강조했다.
회사 측은 "익스프레스 매각과 구조혁신을 통해 회생을 완수하는 것이 채권 회수 극대화 측면에서도 가장 현실적인 경로"라며 메리츠금융그룹의 전향적인 결정을 요청했다.
nrd@newspim.com