경기도교육청 '지방공무원 성과평가 기본계획' 발표

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 30일 2026년 지방공무원 성과평가 기본계획을 수립했다.
- 학교 평가 부담을 줄이고 직무 중심 체계를 강화하며 지표를 간소화했다.
- 디지털플랫폼 AI 학습데이터 관리 실적을 신설해 행정 유연성을 높였다.
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4급 이상 'AI 서비스 학습데이터 관리' 가·감점 신설… 고품질 행정 데이터 확보 독려
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 학교 현장의 평가 부담은 덜고 직무 중심의 성과체계는 공고히 하는 '2026년 지방공무원 성과평가 기본계획'을 수립해 시행한다고 30일 밝혔다.
이번 계획은 안정적인 성과평가 체계 정착과 현장 의견을 적극 반영한 지표 개선에 초점을 맞췄다. 특히 기존의 직무 중심 성과체계 기조를 유지해 학교 현장의 혼란을 최소화하면서도, 유사 지표를 통합해 평가 부담을 줄이는 데 주력했다.
주요 개선 사항으로는 ▲공통과제 표준화 및 간소화▲핵심과제 부담 완화▲개인역량평가 제도 보완▲가·감점 현실화 등이 포함됐다.
특히 학교 현장의 요구가 많았던 '학교회계 효율적 집행 제고' 지표의 경우 부서 간 업무 협업 실적을 병행 인정할 수 있도록 하여 실질적인 업무 부담을 낮췄다. 또한 '학교회계 자체수입 증대 노력' 지표의 수입 기준일을 현실에 맞게 조정하고, 신설교 가산점 인정 기간을 업무 집중 시기에 맞춰 편성하는 등 행정의 유연성을 높였다.
디지털 전환 시대에 맞춘 변화도 눈에 띈다. 행정기관 4급 이상 공무원을 대상으로 '경기교육디지털플랫폼 지원이인공지능 서비스 학습데이터 관리 실적'을 가·감점 지표로 신설했다. 이는 고품질의 행정 데이터를 확보하고 인공지능 서비스의 정확도를 높이기 위한 조치로 풀이된다.
도교육청은 지난 2023년 자체 및 기관평가를 연계한 성과평가 도입을 시작으로 2024년 성과상여금 지급 시기 단축, 2025년 직무 중심 성과체계 구축 등 꾸준히 제도를 개편해 왔다.
서혜정 경기도교육청 정책기획관은 "이번 계획은 직무 중심 성과체계의 기조를 유지하면서도 현실적인 기준 마련을 통해 현장의 업무 부담을 경감하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 공정하고 신뢰받는 성과평가 운영으로 역량 있는 조직문화를 구축해 나가겠다"고 말했다.
beignn@newspim.com