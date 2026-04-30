민주당 정국정 사천시장 후보, 정책위원회 부의장 임명

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 정국정 사천시장 후보가 30일 정책위원회 부의장에 임명됐다.
- 지역 정치인 역할이 중앙당 정책 라인으로 확대됐다는 평가다.
- 사천 우주항공 산업 현안을 당 정책에 반영할 통로가 마련됐다.
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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 더불어민주당 정국정 사천시장 후보가 당 정책위원회 부의장에 임명되면서 배경과 향후 행보에 관심이 모아지고 있다.
30일 지역 정치권에 따르면 이번 임명은 지역 정치인에서 중앙당 정책 라인으로 역할이 확대됐다는 점에서 주목된다. 정책위원회는 당의 주요 정책 방향을 수립하는 핵심 기구로, 부의장직은 정책 논의 과정에 참여하는 자리다. 당 안팎에서는 이를 두고 정 후보의 정책 역량과 정치적 입지를 반영한 인사라는 해석이 나온다.
선거를 앞둔 시점에서 이뤄진 인사라는 점에서 정치적 의미도 적지 않다는 분석이다. 통상 특정 후보를 당직에 임명하는 것은 당 차원의 지원 의지를 간접적으로 보여주는 신호로 읽힐 수 있기 때문이다.
지역 현안과의 연계성도 주목된다. 사천은 우주항공 산업을 중심으로 한 전략 산업이 집적된 지역으로 중앙당 정책 논의에 참여할 경우 관련 산업 육성이나 인프라 확충 요구를 당 정책에 반영할 수 있는 통로가 마련될 수 있다는 평가다.
당내 인사 배치 측면에서 지역 안배와 인재 풀 확대라는 의미도 거론된다. 경남 지역 인사를 정책위에 포함시킴으로써 지역 균형을 고려했다는 점이다.
정 후보는 "막중한 책임을 맡게 돼 무거운 사명감을 느낀다"며 "현장의 목소리를 바탕으로 실효성 있는 정책 마련에 힘쓰고 지역 현안이 중앙당 정책에 충실히 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 이어 "더 낮은 자세로 소통하며, 책임 있는 정책 활동으로 국민과 당원 여러분의 기대에 보답하겠다"고 덧붙였다.
m25322532@newspim.com