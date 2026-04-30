경기민주시민교육연대, 유은혜 예비후보 '독자 완주' 요구

AI 핵심 요약beta
- 경기민주시민교육연대가 30일 경기교육혁신연대 해산을 선언했다.
- 대리등록 등 불법을 배신으로 규정하며 유은혜 예비후보 완주를 요구했다.
- 진상조사와 수사, 책임자 처벌 등 4대 요구사항을 발표했다.
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유은혜 후보 향해 "민주시민·경기도민 후보로 반드시 승리해달라" 요구
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도 교육감 선거를 앞두고 민주·진보 진영의 단일화 과정이 극심한 내홍에 휩싸이며 파국으로 치닫고 있다. 경기민주시민교육연대가 단일화 경선을 추진해온 경기교육혁신연대의 해산을 선언하며 유은혜 예비후보의 완주를 공식 요구하고 나섰다.
연대는 30일 기자회견을 열고 "민주진보의 가치를 부정한 경기교육혁신연대의 종말을 선언한다"며 "유은혜 예비후보는 오직 경기교육과 학생들만 바라보고 선거에 임해 반드시 승리하라"고 촉구했다.
연대는 이번 경선 과정에서 드러난 대리등록, 대납, 집단 등록 가능성 등을 언급하며 "단순한 실수가 아닌 민주진보의 핵심 가치인 공정과 투명성을 무너뜨린 중대한 배신"이라고 규정했다. 특히 혁신연대 선관위원장이 스스로 수사 의뢰를 한 점을 들어 "부실과 불법을 자인한 셈"이라고 날을 세웠다.
또한 29일 열린 혁신연대 제3차 회의에 대해서도 "진실 규명과 사과 없이 정족수도 채우지 못한 상태에서 남은 예산을 소진하고 해산을 결의했다"며 "정치적 정당성이 완전히 소멸했다"고 비판했다.
이날 연대는 무너진 정의를 바로 세우기 위한 4대 요구사항을 발표했다. 구체적으로는 ▲부실 시스템 업체와의 계약 및 예산 집행 경위 공개 ▲외부 전문가가 참여하는 진상조사위원회 설치 및 재검증▲경기남부경찰청의 신속하고 철저한 수사▲불법 확인 시 책임자들에 대한 민·형사상 엄중 처벌 등을 요구했다.
연대는 "민주적 정당성이 없는 단일화는 야합일 뿐이며, 공정 없는 후보는 대표성이 없다"며 현재 확정된 단일후보의 정통성을 정면으로 부정했다.
마지막으로 연대는 "일부 세력의 탐욕과 부정으로 무너진 경기교육의 꿈을 새로운 희망으로 다시 세우고자 한다"며 유은혜 예비후보를 향해 결단을 촉구했다. 이들은 유 후보가 원칙과 상식을 지켜온 교육 전문가임을 강조하며 '경기민주시민 후보'이자 '경기도민 후보'로서 끝까지 선거에 임해줄 것을 강력히 요청했다.
이번 선언으로 유은혜 후보의 행보에 세간의 이목이 쏠리는 가운데 민주·진보 진영 내의 갈등이 수사기관의 조사 결과와 맞물려 선거판 전체에 지대한 영향을 미칠 것으로 전망된다.
beignn@newspim.com