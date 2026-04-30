2028 대입, 수시 더 확대되고 정성평가 강화…"수능만으론 이제 부족"

학생부종합·지역균형 확대…교과도 서류평가 반영

입시업계 "학생부·과목 선택·출결까지 함께 관리해야"

[서울=뉴스핌] 송주원·황혜영 기자 = 새 대입개편안이 처음 적용되는 2028학년도 대학입시에서 수시 중심 구조가 더 강화되고, 학생부와 면접, 출결 등 정성평가 요소가 전형 전반으로 확대될 전망이다.

한국대학교육협의회(대교협)는 전국 194개 회원대학이 제출한 '2028학년도 대학입학전형 시행계획'을 취합해 30일 공표했다. 2028학년도 대입은 2022 개정 교육과정과 고교학점제, 내신 5등급제, 통합형 수능이 맞물려 처음 적용되는 입시다.

2028학년도 대입개편안 주요 내용. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티]

2028학년도 전체 모집인원은 34만8789명으로 2027학년도보다 3072명 늘었다. 수시모집은 28만1895명으로 전년보다 4312명 증가했고 비율은 80.8%로 0.5%포인트(p) 높아졌다. 정시모집은 6만6894명으로 전년보다 1240명 줄었고, 비율은 19.2%로 낮아졌다.

전형별로는 수시에서 학생부위주, 정시에서 수능위주 선발 기조가 유지된다. 수시모집의 86.0%는 학생부위주 전형으로, 정시모집의 92.4%는 수능위주 전형으로 선발한다.

입시업계에서는 내신 석차등급이나 수능 점수만으로 학생을 변별하기 어려워지면서 대학들이 학생부, 서류평가, 면접, 논술, 출결 등을 결합하는 방식으로 전형을 재설계하고 있다고 분석했다.

특히 학생부위주 전형 안에서도 단순 교과 성적보다 학생부 기록과 과목 이수, 학교생활 충실도를 종합적으로 보는 흐름이 강해졌다고 봤다. 실제로 전체 모집인원 기준 학생부교과전형은 15만8501명으로 전년보다 1870명 늘고 학생부종합전형은 8만4806명으로 2758명 증가한다.

특히 수도권 대학에서는 학생부교과전형이 줄어든 대신 학생부종합전형과 논술전형이 늘었다. 수도권 수시 학생부종합전형은 4만786명으로 전년보다 1724명 증가했고, 논술위주 전형은 1만1443명으로 413명 늘었다. 반면 학생부교과전형은 2만7886명으로 333명 감소했다.

가장 두드러진 변화는 학생부교과전형의 성격 변화다. 교과 성적 중심의 정량평가에서 벗어나 서류평가, 종합평가, 출결 등을 함께 반영하는 대학이 늘고 있다. 고려대는 학교추천전형을 '교과 80%+서류 20%' 방식으로 운영한다.

김병진 이투스 교육평가연구소장은 "교과 5등급을 보완하기 위해 교과 정성평가와 출결 상황 반영 등 학생부 반영이 전 전형에 걸쳐 강화되는 추세"라고 분석했다. 이만기 유웨이 교육평가연구소장도 "교과전형에서도 단순 내신 등급보다 지원자의 과목 선택, 학업 태도, 세부능력 및 특기사항, 학교생활의 충실성 등을 종합적으로 보겠다는 의미"라고 설명했다.

정시모집 비중은 주요 대학을 중심으로 줄어드는 흐름을 보였다. 종로학원에 따르면 서울대의 2028학년도 정시 선발인원은 2027학년도보다 242명 줄었고 정시 선발 비율도 41.5%에서 34.3%로 7.1%p 낮아졌다. 서울대·연세대·고려대 전체로는 정시 선발인원이 5105명에서 4529명으로 576명 줄었다.

2028학년도부터 국어·수학·탐구 영역에서 선택과목이 사라지고 모든 수험생이 같은 시험을 치르는 점도 변수다. 입시업계는 대학들이 수능 점수만으로 전공 적합성이나 심화 학업 역량을 확인하기 어려워지면서 학생부의 교과 이수 현황을 더 꼼꼼히 볼 가능성이 크다고 봤다.

임성호 종로학원 대표는 "특히 이과 학생들은 수능 수학에서 이과 수학 범위가 빠지고 과학탐구에서 심화영역이 수능 출제 범위에서 배제되는 상황"이라며 "2·3학년 수학, 과학 심화교과 및 관련 과목 이수 상황이 매우 중요할 수도 있다"고 말했다.

학생부종합전형은 서류형과 면접형으로 세분화되는 양상을 보였다. 한양대는 학생부종합 면접전형 모집단위를 확대했고 고려대는 학업우수전형을 '1단계 서류 100%, 2단계 1단계 성적 80%+면접 20%' 방식으로 바꿨다. 논술전형도 한양대는 '논술 90%+학생부 출결 10%', 인하대와 경기대는 '논술 90%+학생부교과 10%'로 선발한다.

의대 지원자에게는 지역의사선발전형 확대가 주요 변수로 꼽힌다. 지역인재전형은 2만7446명으로 전년보다 284명 줄었고 비수도권 의과대학 지역인재특별전형도 1147명으로 103명 감소했다. 반면 지역의사선발전형은 610명으로 전년보다 122명 늘었다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 "진료권은 선발 비율이 높은 대신 적용 지역이 세분화돼 있다"며 "본인이 해당 소재지에 포함되는지를 대학별 전형계획을 통해 반드시 확인해야 한다"고 조언했다.

입시업체들은 2028학년도 대입에서는 수능 준비뿐 아니라 전공 관련 과목 선택, 학생부 세부능력 및 특기사항, 출결과 학교생활 태도, 면접·논술 대비를 함께 관리해야 한다고 강조했다.

임 대표는 "2028학년도 대학입시는 학교 내신등급 관리, 서류심사 관리, 수능을 모두 동시에 준비할 수밖에 없는 구도로 전개된다"며 "수험생들은 대학별 수시 수능최저학력기준 변화, 정시에서 내신이 적용되는 전형 비중 등을 정밀하게 확인해야 한다"고 말했다.

jane94@newspim.com