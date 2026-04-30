삼성SDS '브리티웍스', 행안부 공식 협업 도구로 선정

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDS가 30일 브리티웍스를 행정안전부 온AI 공식 협업도구로 선정했다.
- 지난해 11월부터 시범서비스를 제공해 사용자 평가를 거쳤다.
- 모바일 연계와 국정원 상등급 보안으로 부처 확대를 계획한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성SDS의 생성형 AI 기반 협업솔루션 '브리티웍스'가 행정안전부의 '온AI(지능형 업무관리 플랫폼)' 공식 협업도구로 선정돼 30일부터 정식 서비스를 시작했다.
삼성SDS는 행정안전부와 과학기술정보통신부가 주관하는 지능형 업무관리 플랫폼 구축 사업의 주사업자로, 지난해 11월부터 주요 부처를 대상으로 시범서비스를 제공했다. 사용자 평가를 거쳐 브리티웍스가 공식 협업도구로 채택됐다.
브리티웍스는 온AI 모바일 서비스와 연계해 공무원들이 장소에 구애받지 않고 업무를 수행할 수 있도록 지원한다. 모바일을 통해 실시간 보고·결재, 화상회의 참여, AI 회의록 요약 등이 가능하며 이동 중에도 업무 연속성을 유지할 수 있다. 메일·메신저·영상회의를 통합하고 문서 공동 편집 및 실시간 피드백이 가능하다.
보안 측면에서 삼성SDS는 인터넷망·행정망·공공망을 분리 운영하는 체계를 구축했다. 올해 3월 브리티웍스 솔루션은 행정망·공공망 기준 국정원 보안인증 상등급을 획득했다. 메일·메시지 개인키 암호화와 양자내성암호(PQC)를 적용했으며, 모바일 공무원증 기반 인증과 화면 캡처 방지 기능도 포함됐다. 현재 70여 개 중앙부처와 위원회에서 브리티웍스 드라이브를 활용해 행정 지식을 관리하고 있다.
삼성SDS는 5월 예정된 행정안전부 '지능형 업무관리 플랫폼 2단계 사업'을 통해 정부 중앙부처 대상 서비스를 확대할 계획이다.
yuniya@newspim.com