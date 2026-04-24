논산계룡교육청, '장애인식개선' 행사...표어·민화 작품 전시

AI 핵심 요약beta
- 논산계룡교육지원청이 22일부터 장애인의 날 맞아 인식개선 행사를 진행했다.
- 전직원 대상 배리어프리 사진·표어 공모전 우수작을 현관에 전시했다.
- 기타리스트 김지희가 민화 2점을 전달해 전시장에 게시했다.
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[논산=뉴스핌] 오영균 기자 = 논산계룡교육지원청은 제46회 장애인의 날을 맞아 이달 22일부터 30일까지 장애 공감 문화 조성을 위해 장애인식개선 행사를 진행하고 있다.
이번 행사에서는 논산계룡교육지원청 전직원을 대상으로 배리어프리 사진 및 장애인식 개선 표어 공모전을 진행했다. 공모전 출품작 중 우수작을 선정해 1층 중앙 현관에 전시해 교육공동체에게 장애에 대한 이해와 공감을 높인다는 계획이다.
더불어 장애공감을 위해 최근 교직원 공연을 진행한 기타리스트 김지희씨가 직접 그린 민화 작품 2점을 전달, 전시장에 작품을 함께 게시했다. 해당 작품은 지난 2016년 미국 LA 작가의집 갤러리에서 혈액암환자돕기 콘서트에 전시된 바 있다.
논산계룡교육지원청 이혜경 교육장은 "교직원들의 적극적인 참여를 통해 장애에 대한 인식을 돌아보는 뜻깊은 시간이 됐다"며 "작은 관심 과 실천이 장애 인식 개선의 시작인 만큼 앞으로도 서로를 존중하는 문화가 자리 잡기를 기대한다"고 강조했다.
gyun507@newspim.com