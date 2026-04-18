여자복싱 신보미레, 세계챔프 바움가드너와 10회 접전 끝 판정패

투지·체력 앞섰지만 기술에서 밀려...0-3 판정패

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 신보미레의 한국 복싱 최초 여자 3대 기구 통합 챔피언 꿈이 세계 챔피언 벽을 넘지 못했다. 하지만 '복싱 성지' 매디슨스퀘어가든 한복판에서 한국 복서의 강인한 체력과 투혼을 보여주기엔 충분했다.

신보미레는 18일(한국시간) 미국 뉴욕 매디슨스퀘어가든에서 열린 WBA·IBF·WBO 여자 슈퍼페더급 통합 타이틀 매치에서 알리시아 바움가드너(미국)와 3분 10라운드 혈투 끝에 0-3 판정패(92-98, 92-98, 91-99)를 당했다. 신보미레의 프로 전적은 26전 19승 3무 4패(10KO)가 됐고 바움가드너는 18승 1패(7KO)로 타이틀 방어에 성공했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 알리시아 바움가드너(왼쪽)와 신보미레. [사진=WBA 홈페이지] 2026.04.18 psoq1337@newspim.com

경기 초반 챔피언은 노련했다. 바움가드너는 빠른 손 스피드와 영리한 잽을 활용해 거리를 조절하며 신보미레의 접근을 차단했다. 4라운드 한때 다운을 허용하며 위기를 맞았던 신보미레는 6라운드부터 반격의 서막을 알렸다. 강력한 압박으로 거리를 좁힌 뒤 날카로운 어퍼컷을 적중시켰다. 7라운드에는 정면 승부를 선택해 난타전에서 우위를 점하며 챔피언을 흔들어 놓기도 했다. 중계진이 "경기가 살아났다"고 평가할 만큼 매서운 뒷심이었다.

하지만 운영 능력이 승패를 갈랐다. 바움가드너는 신보미레의 거센 추격이 시작될 때마다 '여우'처럼 기술적으로 위기를 탈출하며 점수를 쌓았다. 신보미레는 코너로 상대를 몰아넣고 접근전을 노렸지만 아웃복싱의 정수를 보여준 챔피언의 벽은 높았다. 결국 10라운드 종료 공이 울린 뒤 심판진은 일제히 바움가드너의 손을 들어줬다.

경기 전 '판정까지 가면 유리하게 만들겠다'고 말했던 신보미레는 결국 포인트 싸움에서 밀리며 통합 타이틀 문턱에서 또 한 번 고개를 숙였다. 하지만 넷플릭스를 통해 전 세계에 중계된 무대에서 세계 최강 챔피언과 3분 10라운드를 완주하며 끝까지 싸운 강한 도전자로 세계 복싱팬의 기억에 깊이 각인됐다.

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