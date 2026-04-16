목포대, AI 에너지 지역혁신연구센터 선정

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전남권 전력망 AI 인재양성 본격화

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 국립목포대학교는 전기공학과 박태식·이동호 교수가 제안한 '차세대 전력망을 위한 AI 에너지 지역혁신연구센터'가 산업통상자원부 에너지인력양성사업의 '지역에너지혁신연구센터' 신규 공모에 최종 선정됐다고 16일 밝혔다.

이번 연구센터는 전남권 에너지산업의 기술 수요에 대응해 고급 인재를 양성하고 차세대 전력망 핵심 AI 기술을 확보하기 위한 지역 거점으로 추진된다.

AI 에너지 지역혁신연구센터 선정. [사진=국립목포대] 2026.04.16 ej7648@newspim.com

지역에너지혁신연구센터 사업은 대학과 기업이 공동으로 참여해 지역산업을 주도할 전문 인력을 체계적으로 육성하는 대형 국가사업으로 단계별 평가를 거쳐 7년간 총 32억 원이 지원된다.

목포대가 주관기관으로, 전남대학교가 공동기관으로 참여하며, 수요기업으로 위드비어·㈜한국MBD·케이피지랩㈜·㈜터빈크루 등이 함께한다. 한국전기연구원, 녹색에너지연구원, GS건설, 에너지밸리기업개발원, ㈜제타일렉 등도 산학연 협력체계를 구축해 연구개발과 인력양성에 참여할 예정이다.

연구센터는 생성형 AI 기반 전력망 설계, AI 에이전트 기반 전력망 최적운영, 빅데이터 기반 설비 진단 및 자산관리 기술을 핵심 연구 분야로 추진한다.

나주 에너지밸리 캠퍼스를 중심으로 실시간 시뮬레이터와 HILS·P-HILS 기반 실증 환경, AI 데이터 분석 인프라를 구축해 실무형 현장 인재를 양성할 계획이다.

ej7648@newspim.com