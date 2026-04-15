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박형준 부산시장 "중동사태 대응 약 1조 규모 비상 대책 마련"

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  • 박형준 부산시장이 15일 중동사태 대응으로 1조2620억 원 규모 비상경제대책을 발표했다.
  • 민생안정 분야에서 고유가 피해 지원 등 4774억 원 7개 사업을 추진한다.
  • 기업활력과 에너지 전환 분야에서 정책자금 확대 등 지원책을 가동한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3대 분야 10개 과제 지역경제 보호
고유가 피해 지원과 기업 지원 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 중동사태로 인한 민생안정과 지역경제활력 회복을 위해 약 1조 2600억 원 규모의 3대 분야 10개 추진 과제를 추진한다.

박형준 시장은 15일 시청 프레스센터에서 제54차 비상대책회의와 관련해 브리핑을 열고 "제54차 비상경제대책회의를 개최하고, 중동 사태 장기화에 따른 민생 안정과 경제 활력 회복 대책을 마련했다"고 밝혔다.

앞서 시는 오전 시청 대회의실에서 열린 '제54차 비상경제대책회의에서 중동전쟁으로 인한 글로벌 복합위기 장기화 영향이 확산 방지를 위한 대응방안을 논의했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장이 15일 오후 1시 30분 부산시청 9층에서 브리핑을 통해 중동사태를 대비한 비상경제대책을 발표하고 있다. 2026.04.15

박 시장은 "시민의 일상과 지역경제를 사수하기 위해 지역에서 가용한 모든 수단을 총동원하기로 했다"며 "민생의 충격을 최소화하고 지역기업들이 최근 고비를 넘길 수 있도록 3대 분야 10개 과제로 구성된 총 1조 2620억 원 규모의 비상경제대책을 즉시 가동한다"고 말했다.

박 시장은 종합 대응책으로 ▲민생 안정▲기업 활력▲에너지 구조 전환 등 3대 분야 10개 중점 추진 과제, 34개 시책을 발표했다.

'민생 안전 분야'에서 고유가 피해 지원과 물가 안정, 내수 활성화, 고용안전망 강화를 중심으로 사업을 추진한다. 피해 취약계층 등을 위해 ▲화물 자동차·마을버스 안전 운행 지원▲연안어선과 농기계 먼세유 인상비 일부 지원▲산업단지 근로자 통근버스 확대▲고유가 피해지원금 지급 등 4774억 원 규모로 7개 사업을 추진한다.

물가 안정을 위해 ▲종량제봉투 수급 안정화▲지방 공공요금 상반기 동결 ▲착한가격업소 이용시민 동백전 캐시백 5% 추가 지원 등 2억 5000만 원 규모의 3개 사업을 추진한다.

'기업 활력 분야'에서는 정책자금 확대와 수출입 기업 맞춤 지원, 산업별 공급망 안정화, 기업 애로를 중심으로 지원한다. 중소기업과 소상공인에게 ▲중소기업·소상공인 운전자금 지원 5000억 원 확대▲만기도래 운전자금 6개월 연장▲원자재 공동구매 전용 특화 금융 등 7824억 원 규모의 3개 사업을 추진한다.

수출입 기업지원으로는 ▲수출입 애로 바우처 지원 한도 상향▲가계부품산업 원자재 공동구매 및 수출입 물류비·보관 지원 확대 ▲신발산업 해외물류비 지원 한도 상향 등 19억 9000만 원 규모로 사업을 5개 사업을 추진한다.

산업별 맞춤형 지원으로 ▲조선기자재 공급망 위기대응 공동납품 플랫폼 고도화▲섬유·패션 원부자재 공동 비축 시스템 구축▲자동차부품 생산·평가 장비 공동활용 플랫폼 구축▲수출 수산식품 포장재 한시적 지원 등 5억 3000만 원 규모로 추진한다.

기업 애로 해소를 위해 위기 돌파형 전문 컨설팅 제공 등 원스톱기업지원센터 운영 강화와 피해기업에 대한 지방세 납부기한 최대 1년, 징수유예 최대 1년 연장 등 세제 지원 방안을 마련했다.

'에너지 구조 전환 분야'로 재생에너지 확대와 에너지 신산업 육성을 추진한다. 공개모집을 통해 신평장림 산단 에너지 자급자족 인프라를 구축과 에너지 융·복합 지원사업을 확대한다.

지역 특화형 에너지 신산업 육성으로 ▲기장 청정에너지 융합허브 구축▲가덕 그린에너지 시티 조성▲기장군 일원 햇빛소득마을 조성 사업 등을 추진한다.

박형준 시장은 "이번 중동발 위기 역시 민관이 합심해 속도감 있게 대응해 나간다면 충분히 이겨낼 수 있을 것"이라며 "대책에 머무르지 않고, 현장의 절박한 목소리를 끝까지 살피며 실직적인 해법을 계속 보완해 나가겠다"고 전했다.

한편 부산시는 이날 대책회의에서 논의된 시민 부담 경감과 기업 자금 유동성 지원을 위해 '2026년 제2회 추가경정예산(안)'으로 4853억 원을 집중 편성했다.

ndh4000@newspim.com

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