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예술위, 백남준 20주기 국제 학술 심포지엄 개최

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  • 한국문화예술위원회가 23일 백남준아트센터와 심포지엄 개최했다.
  • 백남준 서거 20주기 맞아 국내외 연구자 9인이 연구 현황 점검했다.
  • 기조강연과 세션, 토론으로 백남준 유산 재해석 논의한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국문화예술위원회(위원장 정병국)가 백남준아트센터(관장 박남희)와 오는 23일 서울 아르코예술극장 대극장에서 국제 학술 심포지엄 '백남준 이후의 백남준 Paik After Paik'을 공동 개최한다.

비디오 아트의 선구자 백남준(1932-2006)의 서거 20주기를 맞아 마련한 이번 심포지엄은 국내외 주요 연구자 9인이 참여해 지난 60년간 이어진 백남준 연구의 현황을 점검하고, 동시대 예술·기술·문화 담론 속에서 그의 유산이 어떻게 재해석될 수 있는지를 함께 논의하는 자리다. 특히 백남준을 하나의 완결된 역사적 대상이 아니라, 오늘의 기술 환경과 지식 체계 속에서 지속적으로 재구성되는 동시대적 연구의 장으로 바라본다는 점에서 의미가 크다.

심포지엄은 기조강연과 2개 세션, 패널토론으로 진행될 예정이다. 기조 강연은 한나 히긴스(시카고 일리노이대 교수)가 맡아, 1960년대 백남준의 실험을 오늘날 인공지능 시대의 학습과 지식 생산 조건과 연결해 재해석한다.

[사진=예술위] 

제1부 '백남준 연구의 구조적 지형'에서는 큐레토리얼, 미디어 이론, 아카이브를 중심으로 연구 방법론과 제도적 기반을 점검하며, 이숙경(영국 맨체스터대 휘트워스 미술관장), 레프 마노비치(뉴욕시립대 대학원 센터 특훈교수), 한나 페이셔스(스미스소니언 미국 미술관(SAAM) 백남준 아카이브 컬렉션 코디네이터), 손부경(미술사 연구자)이 참여한다.

제2부에서는 데이터 사이언스, 기계와 노동, 포스트 휴먼, 초국가적 문화 실천 등 21세기 담론과의 접점을 중심으로 백남준 논의를 확장한다. 우정아(포항공과대학교 교수), 더글라스 바렛(미국 시라큐스대학교 조교수,  이현애(중앙대학교 학술연구교수), 준 오카다(미국 에머슨칼리지 부교수)가 참여한다.

이번 심포지엄은 국내외 연구자와 기관, 아카이브를 연결하는 백남준 연구의 국제 네트워크 형성을 목표로 한다. 아르코와 백남준아트센터가 2025년 12월 체결한 업무협약으로 추진되는 첫 공동 학술사업으로, 향후 아카이브 조사연구, 학술지 발간, 국제 연구자 교류 등으로 이어질 협력의 출발점이다.

정병국 예술위 위원장은 "이번 심포지엄이 백남준아트센터와의 협력을 통해 백남준 연구 확장의 계기가 되기를 기대한다."라고 밝히며, 아르코는 앞으로도 시각예술의 담론이 활성화될 수 있도록 지속 지원해 나갈 방침이다"라고 덧붙였다.

박남희 백남준아트센터 관장은 "이번 국제 학술 심포지엄은 백남준 연구의 축적된 성과를 돌아보고, 이를 동시대의 기술 환경과 지식 조건 속에서 다시 사유하는 자리"라며 "이를 통해 백남준을 하나의 역사적 인물이 아니라, 현재와 미래를 구성하는 열린 연구 대상으로 바라보는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다. 

jyyang@newspim.com

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