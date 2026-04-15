전국 광역단체장 4월15일 일정

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AI 핵심 요약

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분석 중...
  • 김관영 전북지사가 15일 도립국악원 현장행정을 했다.
  • 박완수 경남지사가 주력산업 투자협약 체결식을 열었다.
  • 박형준 부산시장과 유정복 인천시장이 각종 회의와 행사에 참석했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

▲김관영 전북지사
- 주요 사업장 현장행정 (10:00 도립국악원 등)
▲고광완 광주시장 직무대행
- 포충사 제향행사(11:00 포충사)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 세월호 참사 12주기 추모참배(15:00 진도항)
- 전남광주 정책협의체 제4차 회의(17:30 나주)

박완수 경남지사 [사진=경남도]

▲여중협 강원지사 권한대행
- 여름철 자연재난 사전대비 점검 2차 회의 (16:00 재난안전대책본부상황실)
▲황명석 경북지사권한대행 (행정부지사)
- 제61회 한국외식업중앙회 경상북도지회 정기총회(11:00 호텔 금오산)
- (재)경상북도환경연수원 제68차 이사회(14:00 경상북도환경연수원)
▲김영환 충북지사
- 현안 사업장 방문(10:00 충북)
▲이장우 대전시장
- 2026년 동구 제46회 장애인의 날 행사(11:00 아름다운복지관)
- 시 자원봉사연합회 창립 21주년 기념식(14:00 대강당)
▲김하균 세종시장 권한대행
- 공공기관장회의(9:00 집현실)
▲김태흠 충남지사
- 외부일정 없음
▲박형준 부산시장
- 제54차 비상경제대책회의( 09:00 1층 대회의실)
- 2026 원북원부산 어울림한마당( 15:00학생교육문화회관)
- 접견-대한기계설비건설협회 부산시회 신임 회장단( 16:30 의전실)
▲박완수 경남지사
- 경남도 주력산업 우수기업 투자협약 체결식(15:00 도정회의실)
▲김두겸 울산시장
- 실국장회의(10:00 시장실)
- 여천파크골프장 기공식(15:00 여천매립장)
▲유정복 인천시장
- 통상업무


[전국종합=뉴스핌]

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[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
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김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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