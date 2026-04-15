전국 광역단체장 4월15일 일정

AI 핵심 요약beta
- 김관영 전북지사가 15일 도립국악원 현장행정을 했다.
- 박완수 경남지사가 주력산업 투자협약 체결식을 열었다.
- 박형준 부산시장과 유정복 인천시장이 각종 회의와 행사에 참석했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲김관영 전북지사
- 주요 사업장 현장행정 (10:00 도립국악원 등)
▲고광완 광주시장 직무대행
- 포충사 제향행사(11:00 포충사)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 세월호 참사 12주기 추모참배(15:00 진도항)
- 전남광주 정책협의체 제4차 회의(17:30 나주)
▲여중협 강원지사 권한대행
- 여름철 자연재난 사전대비 점검 2차 회의 (16:00 재난안전대책본부상황실)
▲황명석 경북지사권한대행 (행정부지사)
- 제61회 한국외식업중앙회 경상북도지회 정기총회(11:00 호텔 금오산)
- (재)경상북도환경연수원 제68차 이사회(14:00 경상북도환경연수원)
▲김영환 충북지사
- 현안 사업장 방문(10:00 충북)
▲이장우 대전시장
- 2026년 동구 제46회 장애인의 날 행사(11:00 아름다운복지관)
- 시 자원봉사연합회 창립 21주년 기념식(14:00 대강당)
▲김하균 세종시장 권한대행
- 공공기관장회의(9:00 집현실)
▲김태흠 충남지사
- 외부일정 없음
▲박형준 부산시장
- 제54차 비상경제대책회의( 09:00 1층 대회의실)
- 2026 원북원부산 어울림한마당( 15:00학생교육문화회관)
- 접견-대한기계설비건설협회 부산시회 신임 회장단( 16:30 의전실)
▲박완수 경남지사
- 경남도 주력산업 우수기업 투자협약 체결식(15:00 도정회의실)
▲김두겸 울산시장
- 실국장회의(10:00 시장실)
- 여천파크골프장 기공식(15:00 여천매립장)
▲유정복 인천시장
- 통상업무
[전국종합=뉴스핌]