[핌in창원] '박동원 휴식' LG, 이주헌 카드 꺼냈다... NC전 선발 라인업 발표

AI 핵심 요약beta
- LG가 7일 NC전에서 박동원을 제외하고 이주헌을 선발 포수로 기용했다.
- LG는 4승4패로 5위, NC는 6승2패로 2위에 올라 맞대결한다.
- 송승기가 선발 등판하며 NC전 호성적을 바탕으로 안정감을 보인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남정훈 기자 = LG가 주전 포수 박동원을 선발 라인업에서 제외하고 백업 포수 이주헌을 선발로 기용하는 변화를 택했다.
LG는 7일 창원 NC파크에서 NC와 2026 신한 SOL KBO리그 시즌 첫 맞대결을 치른다. 시즌 초반 양 팀의 흐름은 나쁘지 않다. LG는 4승 4패로 공동 5위, NC는 6승 2패로 공동 2위에 올라 있다.
LG는 개막과 동시에 3연패를 당하며 불안하게 출발했지만, 이후 빠르게 분위기를 추스르며 반등에 성공했다. 최근 5경기에서 4승 1패를 거두며 상승세를 타고 있고, 지난 주말 키움과의 3연전에서도 위닝시리즈를 챙기며 흐름을 이어가고 있다.
반면 NC는 5연승을 질주하며 리그 초반 가장 뜨거운 팀으로 떠올랐지만, 직전 경기에서 KIA에 패하며 연승이 끊겼다.
이날 LG는 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-오스틴 딘(1루수)-문보경(지명타자)-문성주(좌익수)-천성호(3루수)-오지환(유격수)-이주헌(포수)-신민재(2루수)로 선발 라인업을 구성했다.
가장 눈에 띄는 변화는 포수 자리다. 그동안 LG 안방을 책임져온 주전 포수 박동원이 선발 명단에서 빠졌다. 박동원은 개막 이후 치른 8경기 모두 선발 포수로 출전하며 체력 소모가 적지 않았던 상황이다. 이에 따라 LG는 이날 경기에서 이주헌에게 시즌 첫 선발 기회를 부여하며 안방에 변화를 줬다.
LG는 시즌 초반 흔들렸던 마운드도 점차 안정감을 찾아가고 있다. 선발진은 경기력을 끌어올리는 과정에 있고, 불펜 역시 안정적인 모습을 보이고 있다. 특히 우강훈이 최근 4이닝 무실점 호투를 펼치며 힘을 보탰고, 팀 불펜 평균자책점 3.53으로 리그 3위를 질주하고 있다.
선발 투수로는 좌완 송승기가 나선다. 송승기는 지난 1일 잠실에서 열린 KIA전에서 시즌 첫 등판을 치렀고, 4.1이닝 동안 4피안타(1피홈런) 무사사구 4탈삼진 1실점으로 안정적인 투구를 선보였다. 당시 투구 수 제한(80구)으로 인해 5이닝을 채우지 못했지만, 경기 내용 자체는 충분히 인상적이었다.
특히 송승기는 NC를 상대로 강한 모습을 보여왔다. 지난해 NC전 4경기에서 2승 무패 평균자책점 2.66을 기록하며 좋은 기억을 갖고 있다.
wcn05002@newspim.com