전호환 부산대 전 총장, 부산시 교육감 선거 불출마 선언

AI 핵심 요약beta
- 전호환 전 부산대 총장이 7일 부산시교육감 선거 불출마를 선언했다.
- 건강 문제와 동명대 사안 도의적 책임, 가족 만류를 이유로 들었다.
- 앞으로 지역사회에서 낮은 자세로 교육 봉사에 나선다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =전호환 전 부산대학교 총장이 부산시교육감 선거 불출마를 선언했다. 건강상의 이유와 도의적 책임, 가족의 만류 등을 종합적으로 고려한 결정이라고 설명했다.
전 전 총장은 7일 입장문을 통해 "부산교육 발전을 위해 헌신하고자 했으나 현재 건강 상태와 주변 여건을 감안해 출마를 접기로 했다"고 밝혔다.
그는 "지난해 운동 중 부상으로 수술을 받은 뒤 회복 치료를 이어왔으며, 의료진으로부터 충분한 안정이 필요하다는 권고를 받았다"고 전했다.
동명대학교 관련 사안과 관련해 "법적으로는 무혐의 처분을 받았지만 교육자로서의 도의적 책임을 무겁게 느낀다"며 "동료와 교육 현장을 돕는 일이 우선이라 판단했다"고 말했다. 총장 재직 시절 함께 일했던 일부 인사들이 사법 판단을 받고 있는 현실에 대해 책임감을 언급한 것이다.
전 전 총장은 "이번 결정을 놓고 가족의 뜻도 존중했다"고 덧붙였다.
그는 "가족들이 제 건강과 상황을 고려해 출마를 만류했다"며 "공직은 개인 의지로만 감당할 수 있는 자리가 아니기에 시민 앞에 책임질 수 있어야 한다고 생각한다"고 강조했다.
전 전 총장은 "출마 포기 결정은 쉽지 않았지만 시민들께 실망을 드리지 않기 위한 선택이었다"며 "앞으로 교육 경험과 철학이 필요한 지역사회에서 낮은 자세로 봉사하겠다"고 말했다.
전 전 총장은 부산대 교수와 총장을 거쳐 대통령 직속 국가교육회의 위원, 지방시대위원회 지방대학활성화특별위원회 위원장 등을 역임했다. 교육 현장과 정책을 두루 경험한 교육행정 전문가로 꼽힌다.
ndh4000@newspim.com