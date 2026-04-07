제천시가족센터, 맞벌이 가정 위한 야간 프로그램 호응

AI 핵심 요약beta
- 제천시가족센터가 4월부터 야간 프로그램 운영했다.
- 맞벌이 가정 대상 첫째·둘째 주 수요일 오후 7시부터 9시 진행한다.
- 원예 주제 체험으로 가족 소통과 아동 발달 돕는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
부모와 자녀가 자연스럽게 소통·교감하는 시간 제공
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시가족센터가 운영하는 공동육아나눔터가 지역 주민의 육아 지원 거점으로 자리 잡고 있다.
특히 4월부터 수요일 저녁 시간에 운영 중인 야간 프로그램 '우리 가족 놀이터'가 큰 호응을 얻으며 가족 참여형 프로그램으로 주목받고 있다.
이번 야간 프로그램은 맞벌이 가정 등 낮 동안 이용이 어려운 가족을 위해 기획된 것으로, 매월 첫째·둘째 주 수요일 오후 7시부터 9시까지 진행된다.
영유아 자녀를 둔 가족이 함께 참여할 수 있도록 체험 중심으로 구성해 부모와 자녀가 자연스럽게 소통하고 교감할 수 있는 시간을 제공하고 있으며, 월별 다양한 주제로 프로그램을 운영할 계획이다.
4월에는 원예를 주제로 프로그램을 운영해 식물을 활용한 체험 활동을 진행했으며, 이를 통해 아동의 오감 발달과 정서적 안정에 도움을 주고 가족이 함께하는 힐링의 시간을 제공했다.
센터 관계자는 "맞벌이 가정도 부담 없이 참여할 수 있도록 저녁 시간대 가족 여가 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"며 "지역 주민들의 많은 관심과 참여를 바란다"라고 말했다.
'우리 가족 놀이터' 프로그램은 매월 다양한 주제로 운영될 예정이며, 참여를 희망하는 가족은 제천시가족센터로 문의하면 된다.
choys2299@newspim.com