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'딩동하고 로봇 도우미가 출근했다' 중국 선전은 AI신천지

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선전서 세계 최초 로봇 가사도우미 탄생
'로봇 요양사' 실버경제 구원투수로 각광
노인인구 3.2억 명 겨냥, 서비스 급 팽창

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= "최근 중국 광둥성 선전시의 한 가정집. 벨을 누르고 들어온 이는 가사도우미와 그의 '파트너'인 휴머노이드 로봇이었다. 로봇이 거실의 물건을 정리하고 바닥을 닦는 동안, 도우미 아주머니는 로봇이 하기 힘든 세밀한 틈새 청소와 고객 상담 업무를 수행했다. 공상과학 영화 속 장면이 아니다. 중국에서 막 시작되고 있는 '가사 서비스'의 현장이다."(중국 경제일보)

중국 경제일보는 6일 중국이 구체적인 형체를 가진 인공지능(AI), 이른바 '구체지능(Embodied AI)' 기술을 바탕으로 휴머노이드 로봇의 일반 가정 및 주민 사회 상용화 보급에 가속페달을 밟고 있다고 전했다.

한동안 실험실에 머물러 있던 로봇들이 요리, 안마, 청소, 간병 등 일상 소비 현장으로 쏟아져 나오면서 인류의 새로운 '생활 파트너'로 자리 잡고 있다고 이 신문은 소개했다.

상용화에서 가장 가시적인 성과가 나타나는 곳은 실버 산업 분야다. 통계에 따르면 2025년 말 기준 중국의 60세 이상 노인 인구는 3.2억 명으로 전체 인구의 약 23%다. 급격한 고령화 속에 로봇은 선택이 아닌 필수로 떠오르고 있다.

베이징 경제기술개발구의 한 스마트 요양소에는 안마, 뜸, 외골격 보행 보조 등 40여 종의 로봇이 배치되어 있다. 이곳의 로봇 안마사는 이미 지역 노인들 사이에 가장 인기 좋은 서비스 요원이다. 노인들은 로봇의 안마가 일반 안마사에 조금도 뒤지지 않는다며 만족감을 표시한다.

실제로 지난 2024년 중국 실버 로봇 시장 규모는 이미 300억 위안(약 5조 6천억 원)을 돌파했다. 중국 산업연구원 보고서에 따르면, 로봇은 단순 건강 관리를 넘어 식사 보조, 배변 수발, 정서적 동반자 역할까지 수행하며 노인들의 일상에 깊숙이 침투하고 있다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= (사진= 바이두)  2026.04.06 chk@newspim.com

기술 성숙에도 불구하고 비싼 가격이 걸림돌인데, 중국 로봇 업계는 '서비스형 렌탈 모델(As a Service)'로 이 문제를 해결해 가고 있다.

경제일보는 업체들이 비용 문제 해결을 위해 하드웨어 판매 대신 임대형 모델 전환을 적극 검토하고 있고, 정부 보조금과 커뮤니티 운영 관리를 결합해 소비자 부담을 낮추고 보급을 확대해 나가고 있다고 소개했다.

이 신문은 가사 서비스 분야에 혁신 바람이 불고 있다며, 최근 한 로봇 스타트업체는 중국 최대 생활 서비스 플랫폼 '58다오자(58到家)'와 손잡고 선전에서 로봇 청소 서비스를 출시했다고 전했다.

58다오자는 4,500만 가구의 데이터와 400만 명의 인력 풀을 바탕으로 하여 휴머노이드 로봇들이 가정 도우미 업무 수행에 앞서 복잡한 가정 환경을 학습할 수 있도록 훈련하고 있다.

중국은 2026년 정부업무보고에서 '구체지능'을 미래의 핵심 육성 산업으로 명시했으며, 공업정보화부는 이에 맞춰 '휴머노이드 로봇 및 구체지능 표준 체계(2026년판)'를 발표하며 산업 규격화를 서두르고 있다.

중국은 휴머노이드 로봇 및 구체지능 표준과 관련, 2027년까지 3개의 '1조 위안(약 187조 원)급' 소비 분야를 형성하고, 2030년까지 하드웨어와 소프트웨어, 서비스를 통합한 완전한 산업 생태계를 구축한다는 방침이다.

경제일보는 중국에서 휴머노이드 로봇은 단순 기계를 넘어 가족의 일원으로 진화 중이고 '1가구 1로봇' 시대가 성큼 현실로 다가오고 있다며, 로봇 기술 혁신은 차세대 정보기술, 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 등 전략적 신산업을 견인하는 동력이 될 것이라고 전했다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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