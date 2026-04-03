천안 동남구서 달리던 차량 연석 충돌 후 화재...인명피해 없어

[천안=뉴스핌] 오종원 기자 = 3일 오전 12시 46분쯤 충남 천안시 동남구 한 도로에서 차량 화재가 발생했다.
천안 동남소방서에 따르면 당시 주행중이던 스파크 차량이 도로 중앙분리대 연석을 들이받은 후 불이 났다.
이 화재로 인해 차량 일부가 소방서 추산 210만 원 상당 재산피해가 발생했으나 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.
소방당국은 정확한 사고 원인을 조사 중이다.
jongwon3454@newspim.com
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[천안=뉴스핌] 오종원 기자 = 3일 오전 12시 46분쯤 충남 천안시 동남구 한 도로에서 차량 화재가 발생했다.
천안 동남소방서에 따르면 당시 주행중이던 스파크 차량이 도로 중앙분리대 연석을 들이받은 후 불이 났다.
이 화재로 인해 차량 일부가 소방서 추산 210만 원 상당 재산피해가 발생했으나 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.
소방당국은 정확한 사고 원인을 조사 중이다.
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