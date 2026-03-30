전북자치도, 농촌공간정비사업 선정…남원·고창 150억 투입

국비 70억 포함 최대 5년간 정주환경 개선 추진

폐시설 정비·체류형 공간 조성 농촌 재생 본격화



[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 농촌 환경 개선을 위한 공간 재정비 사업에 본격 나선다.

전북자치도는 농림축산식품부 주관 '2026년 농촌공간정비사업' 공모에서 남원시와 고창군이 최종 선정돼 총 150억 원을 투입한다고 30일 밝혔다.

고창군 농촌공간정비사업[사진=전북자치도] 2026.03.30 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 2026년부터 최대 5년간 추진되며 국비 70억 원을 포함해 남원 110억 원, 고창 40억 원 규모로 진행된다.

농촌공간정비사업은 악취·소음·오염 등으로 주민 삶의 질을 저해하는 난개발 시설을 정비·이전하고해당 공간을 생활시설이나 쉼터 등으로 재생하는 사업이다.

남원시 대산면 수덕·금성지구는 '특화지구형'으로 선정돼 농촌융복합산업과 정주환경 개선을 동시에 추진한다. 수덕지구에는 가공·체험·교육·창업 기능을 갖춘 산업단지를 조성하고, 금성지구에는 폐공장과 폐창고를 정비해 체류형 공간과 힐링공원을 조성할 계획이다.

고창군 대산면 사거지구는 '일반형-정비형'으로 선정돼 폐교와 폐축사, 폐건물 등을 철거하고 정주환경 개선에 나선다. 철거 부지에는 공공주차장과 농업인 쉼터를 조성하고, 폐교 부지는 임대주택 부지로 활용해 인구 유입을 유도할 계획이다.

도는 이번 공모 선정을 계기로 농촌공간 재구조화를 본격화하고 지역 맞춤형 재생사업을 지속 확대할 방침이다.

김종훈 경제부지사는 "쇠퇴한 농촌에 활력을 불어넣고 정주여건을 실질적으로 개선하겠다"며 "전북이 농촌 재생의 선도 모델로 자리매김할 수 있도록 사업을 지속 확대하겠다"고 말했다.

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