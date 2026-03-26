'두 개의 전쟁' 늪 현실화되나…"미, 우크라 지원 무기 중동 돌려막기 검토"

WP "미군, 믿기 어려울 정도로 빠른 속도로 탄약 소모 중"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미국의 대(對)이란 군사 작전이 장기화하면서 핵심 탄약 재고가 빠르게 줄어들자, 당초 우크라이나에 지원하기로 했던 일부 무기를 중동으로 돌리는 방안이 검토되고 있는 것으로 알려졌다. 이로 인해 미국이 우크라이나 전선과 중동 전선 사이에서 어려운 군사적 균형 조정을 강요받고 있다는 평가가 나온다.

◆ 4주간 9,000곳 타격…탄약 소모 속도 감당 어려워

워싱턴포스트(WP)는 26일(현지시간) 미 국방부가 우크라이나로 전달될 예정이던 공중 방어용 요격 미사일 등 핵심 무기 체계를 중동 지역 배치를 위해 전용하는 방안을 논의 중이라고 복수의 관계자를 인용해 보도했다. 보도에 따르면 미 중부사령부는 지난 2월 28일 이란에 대한 군사 작전을 시작한 뒤 4주도 채 되지 않아 9000개가 넘는 목표물을 타격한 것으로 전해졌다. 이 과정에서 패트리엇(Patriot)과 사드(THAAD) 등 고성능 방공 미사일 시스템이 집중 운용되면서 관련 탄약 소모 속도가 예상치를 크게 상회하고 있는 것으로 알려졌다.

한 유럽 외교관은 WP에 "미군이 믿기 어려울 정도의 속도로 탄약을 소모하고 있다"며 "이 때문에 기존에 약속된 우크라이나 지원분이 제때 전달될 수 있을지 의문이 제기되는 상황"이라고 말했다. 미군은 이란의 드론·탄도미사일 공격에 대비하기 위해 유럽과 동아시아에 배치된 일부 방어 자산까지 중부사령부 관할 지역으로 재배치하고 있는 것으로 전해졌다.

◆ 우크라 우회 지원 'PURL' 자금도 재배치 논의

이번 검토 대상에는 '우크라이나 우선 요건 목록(PURL·Priority Ukraine Requirements List)' 프로그램에 포함된 무기들도 거론되고 있다. PURL은 트럼프 행정부가 우크라이나에 대한 직접 군사 지원을 축소한 이후, 유럽 등 동맹국이 자금을 모아 미국산 무기를 구매해 우크라이나에 전달하는 형태의 우회 지원 메커니즘이다.

문제는 미 국방부가 이 PURL 자금 가운데 약 7억5000만 달러를 추가 우크라이나 지원이 아닌 미군 자체 재고 보충에 전용하겠다는 방침을 미 의회에 통보한 것으로 전해졌다는 점이다. 우크라이나 지원을 위해 재원을 댄 유럽 국가들의 의도와는 다른 용도로 흘러갈 수 있어, 동맹국과의 외교적 마찰도 불가피하다는 관측이 제기된다.

◆ 젤렌스키 "중동 상황, 미 결정에 분명한 영향"

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 최근 "패트리엇 인도 자체가 완전히 중단된 것은 아니다"면서도 "중동에서 벌어지고 있는 상황이 미국 대통령의 향후 결정에 분명한 영향을 미치고 있다"고 말했다. 우크라이나로서는 중동 정세 악화에 따라 서방의 방공망 지원이 축소되거나 지연될 수 있다는 점을 크게 우려하는 분위기다.

이 같은 재배치는 한반도와 동북아 안보 지형에도 여파를 미치고 있다는 지적이다. 주한미군은 사드(THAAD)와 패트리엇(Patriot) 체계의 요격미사일 일부를 떼어 중동으로 전용한 것으로 알려져, 한국 내 미사일 방어망의 실질적 여력이 줄어든 것 아니냐는 우려가 제기된다.

일본에서는 오키나와 등에 주둔하던 미 해병대 병력과 상륙강습함 등 일부 주일미군 전력이 중동으로 이동하면서, 대만해협과 동중국해 유사시 대응 능력이 약화될 수 있다는 시각도 나온다. 미국의 대이란 작전이 길어질수록, 동북아에서 미군의 억지력 공백이 커질 수 있다는 지적이 뒤따른다.

현재 미국 방위산업은 이란을 상대로 한 대규모 작전과 우크라이나 지원이 겹치면서 급증한 탄약·무기 수요를 따라가지 못하는 생산 병목을 겪고 있다. 트럼프 행정부는 약 2000억 달러 규모의 추가 국방 예산 편성을 추진하며 생산 능력 증강에 나서고 있지만, 실제 증산 효과가 나타나기까지는 시간이 걸릴 수밖에 없어 '우크라이나와 중동 사이 무기 돌려막기'는 당분간 이어질 것이라는 전망이 나온다.

미 중부사령부(CENTCOM)가 2026년 2월 28일(현지시간) 공개한 영상의 한 장면에서, 정체가 공개되지 않은 지역에서 발사되는 미사일이 포착됐다. [사진=로이터 뉴스핌]

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