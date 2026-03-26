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′6번 유찰′ 상암랜드마크 용지, 100층 계획 포기...50층대로 재매각

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22년째 주인 못찾아…GBC 수준 50~60층 빌딩 계획 나올 듯
최대 60%까지 주거시설 도입 가능…매각 예상가 8천억대
'랜드마크' 빌딩 명성은 위축

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 상암택지개발지구 '랜드마크 용지'가 22년째 매각되지 못한 가운데, 서울시가 사업 정상화를 위해 당초 구상했던 100층 규모 랜드마크 빌딩 계획을 전면 수정했다. 층수를 낮추고 업무시설 중심의 지정 용도를 완화하는 대신 주거 비중을 확대해 사업성을 끌어올리겠다는 전략이다. 용지의 조기 매각과 개발사업 추진에 속도를 내기 위한 조치로 풀이된다.

이에 따라 해당 부지에 들어설 랜드마크 건물은 서울 삼성동 현대차 글로벌비즈니스센터(GBC)와 유사한 수준인 50~60층 규모로 조정될 전망이다. 아울러 전체 연면적에서 주거시설이 차지하는 비율도 최대 60%까지 확대된다. 서울시는 사업 조건을 완화한 7차 매각을 올 상반기 중 추진할 계획이다.

26일 서울시가 발표한 상암택지개발지구 지구단위계획 변경안에는 상암 랜드마크 용지 빌딩의 층수를 낮추고 지정용도를 변경해 사업성을 높였다. 2004년부터 총 6차례 매각 시도에도 매수자를 찾지 못해 20년 이상 사업이 지연되고 있는 상암 랜드마크용지의 매각과 개발사업을 빠르게 추진하기 위한 방침으로 분석된다. 

상암 랜드마크 용지 위치도 [자료=서울시]

서울시는 지난 25일 제5차 도시·건축공동위원회를 열고 이같은 내용을 담은 '상암택지개발지구 지구단위계획 결정' 변경안을 수정가결했다. 이에 대해 사회·경제적 변화를 적극 수용해 지구단위계획을 수정했다는 게 서울시의 설명이다. 규제적 요소는 최소화하는 방향으로 지구단위계획을 변경했다고 서울시는 덧붙였다. 

김용학 미래공간기획관은 "이번 지구단위계획은 변화된 시장 환경을 적극 반영했으며 민간의 자유로운 상상력이 상암 DMC를 글로벌 복합 거점으로 재탄생 시킬 것"이라고 말했다.

먼저 상암 랜드마크용지에 들어설 시설은 업무 비율이 줄고 주거비율이 높아진다. 지구단위계획 변경안은 건축물 용도계획의 지정용도 비율을 50%에서 40%로 낮췄다. 새로 확정된 상암 랜드마크 용지의 지정용도는 ▲업무 ▲숙박 또는 문화 집회 두 가지다. 당초 지정용도 중 하나였던 국제컨벤션이 제외됐으며 세부용도(업무 및 숙박·문화집회)별 최소비율을 모두 없앴다. 이와 함께 30%로 제한됐던 주거비율도 폐지해 최고 60%까지 아파트, 오피스텔과 같은 주거시설 조성이 가능해졌다.

특히 건축물 높이를 대폭 완화했다. 상암랜드마크 용지는 당초 133층 빌딩 조성이 계획됐지만 결국 무산됐으며 이후에도 100층 규모 빌딩 건립이 추진되고 있었다. 하지만 이는 2020년대 들어 우크라이나 전쟁이 발발하며 공사비가 크게 오른 탓에 랜드마크 용지 개발사업 걸림돌로 작용했다. 이와 함께 지난해 현대차그룹이 삼성동 GBC의 건축계획을 당초 105층에서 54층 수준으로 변경하며 서울시의 인허가를 끌어내자 상암 랜드마크 용지에서도 서울시가 100층 이상 건립을 강행하지 않을 것이란 전망이 나왔다. 

서울시는 이번 지구단위계획 변경에서 상암 랜드마크용지의 최고 높이를 첨탑을 포함해 640m 이하로 지정했다. 이는 최대 150층까지 건축 가능한 높이로 초기 상암 랜드마크용지 계획에 부합하는 층수다. 다만 실제적으로는 50~60층 높이 빌딩이 계획될 전망이다. 서울시 관계자는 "640m는 계획상 최고 수준이며 사업자가 제출한 건축계획을 시가 검토해 최종 결정하게 될 것"이라며 "100층 이상과 같은 층수 기준은 사라진 상태"라고 말했다. 이에 따라 50층 이상 높이면 서울시가 사업계획 승인을 검토할 것으로 전망되고 있다. 업계에서는 GBC와 같은 55층 규모의 빌딩이 제안될 것으로 내다보고 있다. 

이와 함께 시는 사업조건도 완화한다. 먼저 용적률 인센티브계획을 신설했다. 혁신디자인, 녹색건축물 등이 계획되며 위원회 심의를 거쳐 용적률을 추가 부여할 예정이다. 랜드마크 용지의 기본 용적률은 400%지만 임대주택 공급 등 서울시가 지정한 공공기여를 할 경우 최대 600%까지 용적률을 받을 수 있다. 아울러 필수 기부채납 요소였던 공공보행통로를 삭제했다.

부동산 업계에서도 이번 서울시의 지구단위계획 변경이 용지 매각에 탄력을 줄 것으로 기대하고 있다. 한 건설업계 관계자는 "강남권에 버금가는 고급 주거지역으로 자리매김한 상암지구인 만큼 주거비율 확대는 '서울서부권 롯데 타워'를 노리는 수요를 끌어들일 수 있을 것"이라며 "특히 100층 이상 초고층 계획의 폐기에 따라 용지 매각이 탄력을 받을 전망"이라고 말했다.  

상암 랜드마크 용지의 매각가격은 최근 6차 공고 기준 8365억원으로 3.3㎡당 7300만원이다. 시는 용지 가격을 낮추는 것까지 포함해 용지 매각방안을 고려한다는 방침이다. 다만 6차 매각 공고 시점이 2년 전임을 감안할 때 실제적인 토지비용 인하는 어려울 것으로 보인다. 

상암 택지지구내 랜드마크 용지 개발사업은 2004년부터 추진됐다. 당시 서울시는 '랜드마크 빌딩' 계획을 수립해 100층 이상의 업무·컨벤션 빌딩이 들어서는 마이스(MICE:회의·여행·전시·행사) 단지로 구축할 방침이었다. 이에 133층 '서울라이트타워' 개발계획이 수립됐지만 우선협상대상자인 서울라이트타워 측의 토지비 미납에 따라 2012년 사업이 무산됐으며 이후 용지 매각에 참여하는 업체가 없었다.  

서울시는 이번 지구단위계획 변경 이후 신속하게 용지 매각 절차에 돌입해 민간 사업자를 유치한다는 방침이다. 지구단위계획 결정 변경안은 14일간의 주민 열람공고를 거쳐 최종 결정고시 되며 시는 올 상반기 중 재매각공고를 내고 설명회를 개최할 계획이다.

donglee@newspim.com

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李지지율 69%·與 국힘 2.5배 [서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 6·3 지방선거에서 '국정 안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다'는 응답이 53%로 야당 견제론(34%)을 압도했다. 정당 지지율에서는 더불어민주당이 국민의힘에 비해 2.5배 높았다. 대구·경북(TK)도 접전 양상이었다. 이재명 대통령의 국정 지지율은 70%에 육박했다. 취임 후 최고치다. 대통령과 여당의 지지율이 야당을 압도하고 있다. 국정 안정론이 견제론에 19%포인트(p) 앞섰다. 여론조사 통계를 놓고 보면 민주당은 TK를 제외한 대부분 지역에서 승리할 가능성이 높다. 국민의힘이 믿을 수 있는 지역은 거의 TK가 유일했다. 그나마도 대구시장 선거에서도 민주당 출마 예상 후보가 국민의힘의 모든 경선 후보에 앞선다는 조사 결과도 있었다. TK 민심마저 흔들린다는 의미다. 이재명 대통령이 24일 청와대 본관에서 11회 국무회의를 주재하면서 국무위원들과 토론하고 있다. [사진=청와대] 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 23∼25일 만 18세 이상 1002명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 지방선거 성격에 대해 '현 정부의 국정 안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다'는 안정론이 53%, '현 정부를 견제하기 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다'는 응답이 34%였다. 모름·무응답 13%였다. 선거의 승패를 좌우할 중도층의 여론도 비슷했다. 중도층은 안정론이 52%, 견제론이 34%였다. 18%p 차로 전체 지지율 격차(19%p)와 비슷했다.  특히 TK를 제외한 전 지역에서 '여당 지지'가 높았다. TK에선 '여당' 27%, '야당' 52%, 모름·무응답 20%로, 야당이 여당보다 2배 가까이 높았다. TK의 정당 지지율(민주 25%, 국민의힘 26%)과는 사뭇 다른 흐름이다. 이와 다른 조사도 있다. 대구시장 선거에서 민주당 후보로 유력한 김부겸 전 총리가 가상 양자 대결에서 모든 국민의힘 후보에 앞선다는 조사 결과가 나왔다. 지난 25일 공개된 영남일보 의뢰 리얼미터 여론조사에 따르면 김 전 총리는 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장과 주호영 의원과는 오차 범위 안팎에서 앞섰고, 나머지 경선 후보들과는 격차가 더 벌어졌다. 김 전 총리는 이 전 위원장과의 대결에서 47%와 40.4%로 6.6%p 차로 오차 범위 내 경합이었고, 주 의원과의 대결에서는 45.1% 대 38%(7.1%p 차)로 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±3.4%p) 밖 차이를 보였다. 리얼미터 조사는 22~23일 18세 이상 대구 시민 820명 대상으로 무선 자동응답(ARS)으로 진행됐다. 응답률 7.2%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다. 국민의힘 대구시장 경선에 참여한 후보들은 추경호 의원(9.9%p 차이)을 제외하고는 김 전 총리와 가상 대결에서 모두 두 자릿수 차이를 보였다. 김 전 총리는 최은석 의원과 홍석준 전 의원, 이재만 전 대구 동구청장 등과의 가상 대결에서는 과반 이상 지지도를 보였다.  [서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정청래 더불어민주당 대표와 김부겸 전 국무총리가 26일 오전 서울 중구 달개비에서 회동을 마친 뒤 회동 내용과 관련해 설명하고 있다. 2026.03.26 photo@newspim.com 갤럽 조사의 정당 지지율은 민주당 46%, 국민의힘 18%였다. 지난 2주 전 조사와 비교해 민주당은 3%p, 국민의힘은 1%p 상승했다. 조국혁신당과 개혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%를 차지했다. 특히 중도층에서는 민주당이 41%로 국민의힘(11%)과의 격차가 더 벌어졌다. 민주당은 전 연령에서 국민의힘에 앞섰다. 지역별로도 TK를 제외한 전 지역에서 국민의힘에 우위를 보였다. TK는 민주당 25%, 국민의힘 26%, 개혁신당 4%, 진보당 2%, 조국혁신당 1% 순이었고, '그 외 다른 정당'은 3%, '지지하는 정당 없음'은 38%였다. 민주당과 국민의힘의 지지율이 팽팽했다. 지지 정당이 없다는 응답이 거대 양당보다 높은 38%에 달한 것은 국민의힘에 실망한 합리적 보수층과 중도층이 대거 무당파로 이동한 영향으로 보인다. 국민의힘의 윤어게인 노선 갈등과 공천 내홍이 여론에 상당히 부정적 영향을 미친 것으로 해석된다.  22대 국회 개원 이후 '민주당이 집권 여당의 역할을 잘하느냐'는 질문에 긍정 평가가 53%, 부정 평가가 39%였다. '국민의힘이 제1야당을 잘하느냐'는 물음에 긍정 평가는 16%에 그쳤고, 부정 평가는 75%에 달했다. 특히 강세 지역인 TK에서도 부정 평가(74%)가 긍정 평가(15%)를 압도했다. 민주당의 입법독주에도 여당에 대한 평가는 긍정적이었다. 이는 실용 노선을 앞세운 이 대통령의 높은 지지율이 영향을 미친 것으로 보인다. 반면 집안싸움으로 허송하는 국민의힘에 대한 평가는 혹독했다. 이 대통령 지지율은 직전 조사보다 2%p 오른 69%였다. 부정 평가 응답은 22%로, 지난 조사보다 2%p 하락했다. 전 지역에서 긍정 평가가 부정 평가보다 높았으며, 대구·경북(49%)을 제외한 모든 지역에서 긍정 평가가 과반을 차지했다. 20대 이하(46%)를 제외한 전 연령에서 긍정 평가가 과반을 기록했다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 21.3%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. 모든 여론조사의 통계상 이 대통령과 민주당이 야당을 압도하고 있다. 70%에 육박하는 이 대통령의 지지율이 민주당(46%)을 견인하는 모양새다. 국민의힘은 출구가 보이지 않는다. 믿었던 대구시장 선거도 승리를 장담할 수 없는 상황이다. 김부겸 전 총리는 30일 지역 맞춤형 선물을 갖고 출사표를 던질 것으로 예상된다.   대통령의 지지율이 60%를 넘기는 선거는 여당이 절대 유리하다. 특히 취임 후 1년 만에 치러지는 선거다. 이대로라면 여당이 돌발 악재가 겹치지 않는 한 압승이 예상된다.  leejc@newspim.com 2026-03-26 15:04
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정가의 9배 'KBO 개막전 암표' [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 오는 28일 2026 KBO리그 정규시즌이 개막하는 가운데, 온라인 리셀 플랫폼을 중심으로 암표 거래가 기승을 부리고 있다. 정가의 9배에 달하는 가격에 표가 공공연히 거래되고 있지만, 이를 제재할 개정법 시행이 아직 반년이나 남아 사실상 단속 사각지대에 놓여 있다는 지적이 나온다. 26일 티켓 리셀 플랫폼 '티켓베이'에는 개막전 입장권이 정가의 몇 배에 달하는 가격으로 거래되고 있다. 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와 롯데 자이언츠의 경기는 정가 1만4000원(1루 내야지정석)짜리 표가 최소 11만9000원에, 정가 2만5000원(원정 응원석)짜리 표는 25만원에 올라와 있다. 같은 날 서울 잠실야구장에서 열리는 LG 트윈스와 KT 위즈 경기 역시 정가 1만8000원짜리 1루 네이비석이 최소 16만원까지 치솟은 상태다. [서울=뉴스핌] 21일 열린 롯데와 한화의 시범경기에서 빼곡하게 가득 차 있는 관중들. [사진 = 롯데 자이언츠] 2026.03.21 wcn05002@newspim.com * 사진은 기사와 관계 없습니다.  이처럼 암표가 성행하는 이유는 현행 법 체계의 허점 때문이다. 국민체육진흥법(제6조의2)은 매크로 프로그램 등을 이용한 티켓 부정 판매만을 처벌 대상으로 한정한다. 매크로를 쓰지 않고 개인이 직접 표를 선점해 웃돈을 붙여 되파는 행위는 현행법상 단속이 쉽지 않다. 티켓베이 같은 리셀 플랫폼은 전자상거래법상 '통신판매중개업자'로 분류돼 법적으로는 티켓을 직접 파는 당사자가 아니라 개인 간 거래를 연결해 주는 역할로 취급된다. 현행법이 암표를 판매한 개인을 중심으로 설계돼 있다 보니 이들에게 책임을 묻기 어려운 실정이다. 이에 정부와 국회는 최근 법적 근거를 마련하며 제재 강화에 나섰다. 지난달 24일 국무회의에서 공포된 국민체육진흥법 개정안에 따르면 매크로 사용 여부와 관계없이 공정한 구매 과정을 방해하는 모든 재판매 목적의 부정구매와 상습적인 부정판매가 금지된다. 적발 시 암표 판매자에게 판매 금액의 최대 50배의 과징금을 부과하고 부정 이익을 전액 몰수·추징한다. 불법 거래를 알선·방조한 온라인 플랫폼에 대해서도 시정명령 등 제재 근거를 신설하고 불법 행위를 신고한 사람에게 포상금을 지급하는 규정도 담았다. 문제는 이처럼 강력한 제재를 담은 개정안의 시행일이 오는 8월 28일이라는 점이다. 당장 이번 주말 개막전을 포함해 2026시즌 전반기 내내 온라인 암표 거래는 사실상 단속 공백 상태에서 계속될 수밖에 없다. 단속 공백기를 메우기 위해 한국야구위원회(KBO)와 각 구단도 자체적인 대응책 마련에 고심하고 있다. SSG 랜더스는 1인당 예매 가능 수량을 기존 12매에서 6매로 축소하고 취소 마감 기한을 경기 4시간 전에서 당일 오전 10시로 앞당기는 등 예매 문턱을 높였다. 이처럼 구단들이 예매 기준을 손보고 단속을 강화하고 있지만 암표를 뿌리까지 뽑기에는 역부족이라는 반응이 나온다. 또 다른 구단 관계자는 "구단 차원에서 매크로 탐지 프로그램 등을 돌리며 암표를 막으려 하고 있지만, 현실적으로 완전히 차단하기는 쉽지 않다"고 토로했다. 법 시행 이후에도 현장 단속과 해석 과정에서 혼선이 불가피할 전망이다. 한 경찰 관계자는 "법이 개정됐지만 조항상 모호한 부분이 많다"며 "정가 대비 어느 정도 값을 부풀렸을 때 부정판매로 볼 수 있는지 등 기준이 구체적으로 정리되지 않아 향후 판례가 쌓여야 범위가 명확해질 것"이라고 말했다. lahbj11@newspim.com 2026-03-26 15:38

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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