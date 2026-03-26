부산시, 장애인 의사소통 권리지원 사업 추진

맞춤형 지원체계와 인프라 강화

장애인 자립 및 사회 참여 확대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 뇌병변·발달·언어장애인 소통권 보장을 위해 2026년 장애인 의사소통 권리지원 사업을 본격 추진한다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 장애인 자립과 사회 참여 확대를 목표로 한다. 2월 조례 개정을 통해 맞춤형 통합 지원 체계를 강화, 현장 소통 기반을 구축한다. 시는 당사자 중심 컨설팅, 지원인력 역량 강화, 무장애 소통 환경 조성 등 3대 전략을 중심으로 사업을 운영한다.

[사진=부산시] 2026.03.26

개별 맞춤형 컨설팅은 장애 유형별 상담·평가를 통해 소통 욕구를 파악한다. 의사소통 교육, AAC 보조기기 대여, 재원 연계 서비스를 패키지로 제공한다. 언어재활사 주도 교육은 내방(최대 20회)과 방문(최대 6회)으로 나뉜다. 필요시 전문가 심의로 연장한다.

보호자·활동지원사·유관기관 종사자 대상 기초·전문 교육도 실시한다. 장애인 특성 반영 지원 노하우를 전수, 인적 인프라를 강화한다. 무장애 환경 구축은 행정·복지·의료기관에 이어 올해 KB국민은행과 연계한다. 장애인주간이용시설 68곳에 AAC 키트를 보급한다.

부산장애인종합복지관 AAC 체험관을 상시 운영하고 활용 영상 콘텐츠를 제공한다. 발달장애 자녀를 둔 한모 씨는 AAC 그림 상징 교육 후 자녀가 물 요구와 감정을 표현하게 됐다고 밝혔다. 자신감과 삶의 질이 향상됐다고 전했다.

시는 컨설팅 전후 변화 점검을 강화, 체감형 정책을 펼친다.

박형준 시장은 "보완대체의사소통(AAC) 기반 서비스는 장애인의 기본권을 보장하기 위한 선택이 아닌 필수 사항"이라며, "이번 조례 개정과 개별 맞춤형 컨설팅 사업을 통해 소통의 장벽을 허물고, 모든 시민이 자신의 의사를 자유롭게 표현하며 존중받는 '진정한 소통 도시 부산'을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com