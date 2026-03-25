삼척시정신건강복지센터, 관내 5개교서 '생명존중 등굣길' 캠페인

자살 고위험 시기 맞아 위기 대응 안내·도움요청 문화 확산

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시정신건강복지센터가 자살 고위험 시기를 맞아 청소년의 생명존중 인식을 높이고 정신건강 위기 시 도움요청 문화를 확산하기 위한 등굣길 캠페인을 추진한다.

이번 캠페인은 강원특별자치도삼척교육지원청이 주관하는 '2026학년도 상반기 학교와 함께하는 학생지원 등굣길 캠페인'과 연계해 운영되며, 삼척경찰서 등 유관기관과 협력해 진행된다.

'생명존중 등굣길' 캠페인.[사진=삼척시] 2026.03.25 onemoregive@newspim.com

삼척여자고등학교를 시작으로 관내 5개교를 대상으로 지난 23일부터 27일까지 5일간 순차적으로 운영되며, 등교 시간에 맞춰 학생들과 직접 소통하는 참여형 방식으로 진행된다.

캠페인에서는 자살 고위험 시기 위기 대응을 위한 사회서비스를 안내하고, 청소년들이 마음이 힘들 때 도움을 요청할 수 있는 지지체계를 스스로 살펴보는 활동이 이뤄진다. 일상에서 자신의 감정을 인식하고 주변에 도움을 요청하는 방법을 자연스럽게 익힐 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다.

삼척시정신건강복지센터 관계자는 "청소년기에는 작은 관심과 적절한 도움 요청이 큰 변화를 이끌 수 있다"며 "교육기관 및 유관기관과의 협력을 강화해 청소년 자살 예방과 정신건강 증진을 위한 다양한 사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

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