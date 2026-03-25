지난해 말 국내 은행 부실채권 16.6조원…부실채권 비율 0.57%

기업여신 13.2조원, 가계여신 3.1조원, 신용카드 채권 0.3조원

대손충당금 적립률 160.3%, 전분기말 대비 4.5%p 하락

"손실확충능력 확충 지속 유도, 자산건전성 관리 강화 지도"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국내 은행들이 3개월 이상 연체로 돌려받기 어려워진 대출 비율을 0.57%로 전분기말과 동일한 수준이라고 발표했다. 다만 이는 전년 동기 0.54%에 비해서는 0.03% 상승한 수치다.

금융감독원은 25일 공개한 2025년 12월 말 기준 국내은행의 부실채권 현황 자료에 따르면 부실채권은 16조6000억원으로 전분기말 16조4000억원 대비 2000억원 증가했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.03.24 dedanhi@newspim.com

부실채권은 기업여신이 13조2000억원, 가계여신 3조1000억원, 신용카드 채권 3000억원 순이었다. 은행들이 손실에 대비해 쌓아놓은 대손충당금 잔액은 26조7000억원으로 전 분기말 27조1000억원 대비 4000억원 감소했다. 대손충당금 적립률은 160.3%로 전분기말 164.8% 대비 4.5%포인트(p) 하락했다. 이는 전년 동기 187.0%에 대비해서는 26.7%p 하락한 것이다.

지난해 4분기 중 신규발생한 부실채권은 5조9000억원으로 전분기 5조5000억원 대비 4000억원 증가했다. 이는 전년 동기 6조1000억원 대비해서는 2000억원 감소했다.

가장 많은 비중은 기업여신이었다. 기업여신 신규 부실은 4조4000억원으로 전분기 3조9000억원 대비 5000억원 증가했다. 대기업은 9000억원으로 전분기 5000억원 대비 4000억원 증가했으며, 중소기업은 3조5000억원으로 전분기와 같은 수준이었다. 가계여신 신규 부실은 1조40000억원으로 역시 전분기와 같았다.

2025년 4분기 중 부실채권이 정리된 규모는 5조7000억원으로 전분기 5조6000억원 대비 1000억원 증가했다. 이는 전년 동기 5조5000억원 대비해서는 2000억원 증가한 것이다. 정리 유형은 상·매각(매각 2조4000억원, 대손상각 1조7000억원), 담보처분을 통한 여신회수(8000억원), 여신 정상화(7000억원) 순이었다.

기업여신 부실채권 비율은 0.70%로 전분기말 0.71%에 대비해서는 0.01%p 하락했다. 다만 이는 전년 동기 0.66%에 비해서는 0.04%p 상승한 수치다. 대기업 여신은 0.49%로 전분기말 0.41% 대비 0.08%p 상승했으며, 중소기업여신은 0.83%로 전분기말 0.88% 대비해서는 0.05%p 하락했다.

가계여신 부실채권 비율은 0.31%로 전분기말 0.30%에 비해 0.01%p 상승했으며, 이는 전년 동기 0.29%에 비해서는 0.02%p 상승했다. 기타 신용대출등은 0.64%로, 전분기말 0.62% 대비 0.02%p 상승했다. 이는 전년 동기 0.56% 대비해서는 0.08%p 상승한 것이다. 신용카드채권 부실채권비율(1.84%)은 전분기말(1.87%) 대비 0.03%p 하락했다.

금감원은 이와 관련해 "국내은행 부실채권 잔액은 부실채권 신규발생 증가 등으로 전분기말 대비 소폭 증가했고, 부실채권비율은 전분기말 수준을 유지했다"며 "대손충담금 적립률은 최근 하락세를 보이고 있으나, 대손충당금 적립을 크게 확대했던 코로나 펜데믹 시기 이전과 비교시 양호한 수준"이라고 평가했다.

금감원은 "은행권이 국제정세 불안 요인 및 이에 따른 경제 불확실성 확대 등을 충분히 반영해 손실흡수능력을 확충토록 지속 유도하는 한편, 부실채권 신규 발생이 지속되고 있으므로 적극적인 부실채권 상·매각 등을 통해 자산건전성 관리를 강화해 나가도록 지도할 것"이라고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com