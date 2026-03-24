부산시의회, 제334회 임시회 폐회…총 51건 안건 심사

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 지난 11일부터 24일까지 14일간 진행된 제334회 임시회를 폐회하고 일정을 마무리한다.
이번 회기 중 조례안 28건, 동의안 16건, 예산안 2건, 의견청취안 5건 등 모두 51건의 안건을 심사하며 현안 해결을 위한 정책 마련에 주력했다.
심사결과로는 '부산시 민속예술관 설치 및 운영 조례 일부개정조례안' 등 원안가결 41건, '위기아동·청년 지원 전담조직 운영 공공기관 위탁(신규) 동의안' 등 수정가결 8건이며, '부산시 특정제품 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례안' 등 2건은 추가 검토가 필요해 심사보류했다.
예결특위에서는 부산시가 제출한 '26년도 제1회 추경예산안을 수정 가결했다. 어려운 재정 여건을 고려해 불요불급하거나 타당성이 부족한 사업을 엄격히 심사했다.
최종 확정된 부산시 추경예산안은 본예산(17조 9311억 원) 대비 2813억 원(1.6%) 증가한 18조 2124억 원이다.
한편 이번 시의회는 지난 제1차 본회의(3.11.)에서 5분 자유발언(7명)과 제2차 본회의(3.12.) 시정질문(3명)을 통해 활발한 정책 제언을 펼쳐 왔다.
또 제3차 본회의(3.24.)에서도 5명의 의원이 5분 자유발언에 나서 교육·도시개발·산업·의료 등 분야별 현안에 대한 집행기관의 책임 있는 대책 마련을 촉구한다.
다음 제335회 임시회는 다음달 23일부터 29일까지 7일간 열린다.
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