경남은행·경남경찰·금감원 경남지원, '보이스피싱 근절' 협력 강화

핫라인 구축 및 사례 공유로 예방

합동 캠페인 통한 인식 제고 계획

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행이 경남경찰청, 금융감독원 경남지원과 손잡고 보이스피싱 피해를 막기 위한 협력체계를 강화했다.

김태한 BNK경남은행장(맨 왼쪽)은 20일 경남경찰청 본관 대회의실에서 김종철경남경찰청장(가운데), 허승환 금융감독원 경남지원장과 체결한 '피싱범죄 예방 및 협력을 위한 업무 협약서'를 선보이고 있다.[사진=BNK경남은행] 2026.03.20

경남은행은 20일 경남경찰청 본관 대회의실에서 경남경찰청, 금감원 경남지원과 함께 '피싱범죄 예방 및 협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 김태한 BNK경남은행장, 김종철 경남경찰청장, 허승환 금감원 경남지원장 등이 참석했다.

이번 협약에 따라 세 기관은 피싱범죄 피해예방 상담창구를 설치·운영하고, 관련 상담 지원을 위한 핫라인(HOT-LINE)을 구축하기로 했다. 최신 피해 사례와 예방 정보를 공유하고 관할 경찰서·지구대와의 현장 공조도 강화한다.

세 기관은 또 홍보물 제작과 합동 캠페인을 통해 보이스피싱 근절에 대한 지역민 인식을 높일 계획이다. 오는 29일 창원 3·15해양누리공원에서 열리는 '제33회 3·15마라톤대회' 현장에는 '보이스피싱 피해 예방 캠페인 부스'가 운영된다.

김태한 BNK경남은행장은 "보이스피싱은 개인의 피해를 넘어 지역사회 전체의 안전을 위협하는 범죄"라며 "금융권의 선제 대응, 경찰의 단속, 금감원의 제도적 지원을 통해 지역민의 자산을 함께 지켜가겠다"고 말했다.

BNK경남은행은 이상금융거래탐지시스템(FDS) 고도화, 피해신고 즉시 지급정지 프로세스 개선, 취약계층 대상 예방교육 확대 등을 추진하며 금융사기 차단에 나서고 있다.

news2349@newspim.com