(수요일·음력 2월7일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월25일(수요일·음력 2월7일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 낙엽 속에 묻힌 사랑이 다시 오겠다.
72년생 : 처음 생각한 대로 밀고 가는 것이 좋겠다.
84년생 : 어렵던 문제들이 해결되겠다.
96년생 : 처음부터 시작하는 것이 좋겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
73년생 : 엉켰던 실타래가 정리되어 가겠다.
85년생 : 새로운 일들이 생기겠다.
97년생 : 우공이산 정신으로 가는 것이 좋겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 사업 운이 매우 좋다.
74년생 : 좋은 소식이 있겠다.
86년생 : 과감하게 행동하는 것이 좋겠다.
98년생 : 이별하는 경우가 생기겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 가슴 밑바닥에서 행복이 차오르겠다.
75년생 : 웃으면서 춤추는 형국이겠다.
87년생 : 얼씨구절씨구 하며 노래를 부르겠다.
99년생 : 앞만 보고 가는 것이 좋겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 여기에서 주저앉으면 모든 것이 수포가 되겠다.
76년생 : 포기하면 실패가 뒤따르겠다.
88년생 : 말대로 뜻대로 일이 돌아간다.
00년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 만족스러운 결과가 있겠다.
77년생 : 자기의 의지대로 밀고 가는 좋겠다.
89년생 : 매사를 신중하게 생각하고 결정하는 것이 좋겠다.
01년생 : 만족스러운 결과가 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 세상에 다시없는 인연을 맺겠다.
78년생 : 즐거운 일이 많이 생기겠다.
90년생 : 꼬이고 또 꼬였던 일이 해결되겠다.
02년생 : 찻잔 속 태풍에 놀라면 안 되겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 새로운 창업만이 대안이겠다.
79년생 : 오직 성공만 생각하면서 가는 것이 좋겠다.
91년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
03년생 : 비를 맞으면 내일을 기약하는 모습이겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 어렵던 일이 잘 풀려나가겠다.
80년생 : 재물 운세가 매우 좋겠다.
92년생 : 마음의 평정을 찾아 여유를 되찾겠다.
04년생 : 새로운 희망이 현실로 다가오겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 새로운 일을 도전하겠다.
81년생 : 소망하던 일이 성공하겠다.
93년생 : 다시 처음부터 시작하겠다.
05년생 : 즉흥으로 결정하면 큰 낭패를 보겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
82년생 : 쌍무지개가 뜨겠다.
94년생 : 노력 끝에 성공하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 한가한 가운데 일이 많이 생기겠다.
83년생 : 소망대로 일이 이루어지겠다.
95년생 : 생각했던 것이 현실이 되겠다.